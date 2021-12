Krippenrallye führt Familien durch Bottroper Innenstadt

Hier noch in der Vorbereitung: Eine Station der Krippenrallye bauen Franz und Willi Triffterer (v.l.) zusammen mit Cyriakus-Gemeindereferentin Jennifer Brink bei dem Bottroper Juwelier an der Essener Straße auf.

Bottrop. An der frischen Luft und auf Abstand: Diese Vorweihnachtsaktion der Pfarrei St. Cyriakus Bottrop funktioniert auch in der Corona-Pandemie.

Die Corona-Pandemie zwingt in vielerlei Hinsicht dazu, neue Wege zu gehen. Die Kirchengemeinden zum Beispiel haben in der Krise verstärkt Online- und Freiluft-Angebote entwickelt. Neu im Vorweihnachtsprogramm der Pfarrei St. Cyriakus Bottrop ist nun eine Krippenrallye durch die Bottroper Innenstadt.

„Es ist eine schöne Idee, um Menschen draußen auf den Weg zu bringen“, sagt Gemeindereferentin Jennifer Brink. Nämlich auf dem Weg hin zum Weihnachtsgeschehen. Wer die mit Rätseln versehenen Stationen der Rallye abläuft, hat am Ende alle zentralen Figuren einer Krippe gesehen. Und die moderne Fassung einer Weihnachtsgeschichte unter dem Titel „Engel säumen ihren Weg“ gehört.

Krippenrallye durch Bottrop beginnt an der Humboldt-Buchhandlung

Das Ganze funktioniert so: Ausgangspunkt ist die Humboldt-Buchhandlung an der Kirchhellener Straße 18. „Dort steht ein Teil von einer großen Holzkrippe. Dazu gehört ein QR-Code, den scannt man ein“, erläutert Jennifer Brink. Das führt dazu, dass die Rallye-Teilnehmer eine Geschichte hören können, an deren Ende eine Rätselaufgabe steht. „Diese verrät, wo die nächste Station ist.“

Der QR-Code zur Bottroper Krippenrallye, hier an Station sieben bei Juwelier Triffterer an der Essener Straße. Wer ihn scannt, hört eine Weihnachtsgeschichte. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Welche das ist, wird hier nicht verraten, nur so viel: Es ist ein (Laden-)Lokal in der Innenstadt. Neun Stationen gibt’s insgesamt. Über die IG Marktviertel habe Gemeindereferentin Christiane Hartung unter den Geschäftsleuten Mitstreiter für die Rallye finden können. Wie Goldschmied Willi Triffterer: „Das ist eine gute Idee, da machen wir gerne mit.“

Idee für Bottroper Krippenrallye stammt aus Gladbeck

Die Pfarrei St. Cyriakus greift damit eine Initiative auf, die in der Nachbarstadt Gladbeck schon im vergangenen Jahr realisiert wurde. Dort entstand die Krippenrallye im Rahmen des ökumenischen Projekts „Gladbeck feiert Weihnachten“ der evangelischen Kirche und der Propsteipfarrei St. Lamberti. Das Ganze sei vom Gründerbüro des Bistums Essen unterstützt und gefördert worden, berichtet Jennifer Brink. Die puzzleteilartige Krippe aus Holz stamme von dem Kirchhellener Tischlermeister Franz Klein-Wiele.

Viele verschiedene Figuren gibt es während der Krippenrallye in den Innenstadt-Geschäften zu entdecken. Maria und Josef natürlich, Engel, Hirten, ein Wirt, auch eine Tür.

Die ursprüngliche Geschichte von Cordula Aring aus Gladbeck hat Jennifer Brink an Bottrop angepasst. Diese mit verschiedenen Rollen einzulesen, war für die Aktiven aus der Pfarrei St. Cyriakus ein besonderes Erlebnis. „Es gab eine sehr große Bereitschaft mitzumachen“, erzählt die Gemeindereferentin. Von der Kirchenmusikerin über den Pastoralreferenten bis zum Verwaltungsleiter habe es etliche Beteiligte gegeben. „Und ich glaube, es hat sich gelohnt“, meint Jennifer Brink.

Wer die komplette Rallye abgeht – die Humboldt-Buchhandlung auf der nördlichen Seite der Innenstadt und der Juwelier Triffterer als Station sieben auf der südlichen Seite markieren den Radius – benötigt etwa eine Stunde, sagt Jennifer Brink. An der zehnten und letzten Örtlichkeit öffnet sich dann eine Schatztruhe mit einer kleinen Überraschung für die Familien.

Teilnehmer erwartet ein kleiner Preis Zum Abschluss der Krippenrallye durch die Innenstadt erwartet die Teilnehmer ein kleiner Preis. Die Schatztruhe ist allerdings nur zu bestimmten Zeiten zu erreichen: Dienstag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr sowie Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr. Wer zu einem anderen Zeitpunkt die Krippenrallye macht, kann sich seinen Preis auch später abholen. Bis zum 10. Januar soll die Rallye laufen.

