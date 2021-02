Kreuzbund Bottrop stellt komplett auf digitale Angebote um

Bottrop. Über Spenden finanzierte Tablets ermöglichen die Selbsthilfe auf Distanz in Corona-Zeiten. Informationsgruppe als erste Anlaufstelle per Video.

Bereits im vergangenen Jahr war für den Bottroper Kreuzbund klar: In Zeiten von Corona-Pandemie und Lockdown will die Selbsthilfegemeinschaft für Suchtkranke ihre Angebote digital aufrecht erhalten. Doch fehlte es bei den Mitgliedern teils an technischen Möglichkeiten. Mithilfe des Crowdfunding-Projekts "Kreuzbund digital", auf die Beine gestellt mit Unterstützung der Vereinten Volksbank, wurden nun die ersten Tablets aus Spenden angeschafft - für Gruppenstunden auf Distanz.

Computerexperten arbeiten jetzt an der Einrichtung der Tablets, wichtig ist den Kreuzbund-Verantwortlichen auch eine entsprechende Schulung der Nutzer. Stand jetzt halten die meisten der Bottroper Kreuzbund-Gruppen bereits digitale Gruppenabende ab. Laut dem Stadtverband wird daran gearbeitet, die Quote auf hundert zu bringen.

Digitale Beratung der Patienten im St.-Antonius-Krankenhaus Kirchhellen

Kontaktlos und digital soll auch die Informationsgruppe des Kreuzbundes zu erreichen sein. Sie ist die Anlaufstelle für all diejenigen, die erste Kontakte zu der Hilfsgemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige aufnehmen wollen. Die Treffen via Videokonferenz werden ab dem 9. Februar vierzehntägig dienstags stattfinden, und zwar immer von 19.30 bis 20 Uhr. Eine Teilnahme ist per Handy, Tablet, Laptop oder PC möglich. Voraussetzung ist, dass die Geräte über Mikrofon und Kamera verfügen. Zunächst soll dieses digitale Angebot bis zum 20. April laufen.

Zudem soll ab Februar in Zusammenarbeit mit dem St. Antonius Krankenhaus Kirchhellen die Beratung der Patienten digital erfolgen können. Der Kreuzbund hat für die erforderlichen Voraussetzungen gesorgt, berichtet der Vorstand.

Eine genaue Anleitung zur Teilnahme an der Informationsgruppe findet sich im Internet: https://kreuzbund-stadtverband-bottrop.de