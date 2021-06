Kostenloses Parken in der Bottroper Innenstadt: Die Leiterin des Straßenverkehrsamtes, Monika Werwer, und Dorothee Lauter, Abteilungsleiterin in der Wirtschaftsförderung, erklären zusammen mit Fabian Fingerlin, Abteilungsleiter Straßenverkehrsamt, und Sabine Wißmann, Amtsleiterin Amt für Wirtschaftsförderung, wie es funktioniert.

Parken Kostenloses Parken in der Bottroper City: So funktioniert’s

Bottrop. Das Parken in der Bottroper Innenstadt ist für 60 Minuten kostenlos. Ein Parkschein muss trotzdem gezogen werden. So funktioniert das.

Das Parken in der Bottroper Innenstadt und im Parkhaus Schützenstraße bleibt die ersten 60 Minuten kostenfrei; auch die Radstation bleibt kostenlos. Damit soll die Erreichbarkeit der Innenstadt weiter gestärkt werden. Allerdings muss trotzdem von Anfang an ein Parkschein gezogen werden.

„Sowohl das Auto als auch das Rad sind in Zeiten der Pandemie besonders sichere Verkehrsmittel, denen zurzeit eine große Bedeutung zukommt“, sagt Sabine Wißmann, Leiterin des Amts für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement. „Hier setzen wir an, um in einem ersten Schritt den Besuch der City attraktiver zu gestalten und dadurch in einem zweiten Schritt die Gewerbetreibenden in der Innenstadt zu unterstützen.“

Kostenloses Parken in Bottrop – trotzdem mit Parkschein

Und so funktioniert das kostenlose Parken: Einfach die grüne Taste drücken, ohne dass Geld eingeworfen wird. Nach ungefähr fünf Sekunden erscheint ein akustisches Signal und der Parkschein mit einer Gültigkeitsdauer von 60 Minuten wird ausgegeben. Sollte man länger als eine Stunde in der Innenstadt unterwegs sein, kann ganz normal das Geld eingeworfen werden. Der Automat rechnet dann automatisch die kostenlosen 60 Minuten dazu.

Die Reduzierung der Parkkosten ist erstmal auf sechs Monate terminiert. Sie ist Teil der #restartbottrop-Kampagne der Wirtschaftsförderung. Während der Corona-Zeit war das Parken in der Innenstadt für drei Stunden kostenlos.

