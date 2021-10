Kostenloses Indoor-Skydiving für Bottroper Jugendliche

In der "Indoor Skydiving"-Anlage in Bottrop heben die Besucher ab.

Bottrop. Jugendliche dürfen kostenlos im Windtunnel an der Prosperstraße fliegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt eine Anmeldung bei der Stadt nötig.

Die Stadt Bottrop bietet ein außergewöhnliches Freizeitangebot für Jugendliche an. Sie können kostenlos den Windtunnel an der Prosperstraße nutzen und sich im Indoor Skydiving ausprobieren. Das Angebot richtet sich an Bottroper Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren.

Der städtische Fachbereich Jugend und Schule lädt sie am Freitag, 26. November, dazu ein. Insgesamt 25 Jugendliche haben dann die Möglichkeit von 15 bis 18 Uhr im Windkanal einen Moment der Schwerelosigkeit zu erleben.

Eine Anmeldung bei der Stadt Bottrop ist erforderlich

Nach einer kurzen Einweisung absolvieren die jungen Heranwachsenden unter Anleitung eines ausgebildeten Trainers einen drei- bis vierminütigen Flug im Windkanal. Im Anschluss erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein individuelles Flug-Diplom.

Eine Anmeldung zum Freizeitangebot ist erforderlich und muss bis einschließlich zum 12. November 2021 per Telefon (02041/70-3654 ) oder per E-Mail (nina.heithausen@bottrop.de) erfolgen. In der Anmeldung müssen der Name und das Alter der teilnehmenden Person sowie eine Telefonnummer angegeben werden. Sollten sich mehr als 25 Personen anmelden, werden diejenigen berücksichtigt, die sich zuerst gemeldet haben.

Das Freizeitangebot ist an die dann aktuelle Coronaschutzverordnung gebunden. Kurzfristige Änderungen sind daher nicht auszuschließen.

