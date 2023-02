Kostenexplosion: Wie Sie in der Krise richtig sparen können 

Bottrop. Sparen können Verbraucher an vielen Ecken. Sei es beim Einkauf, zu Hause oder bei der Geldanlage. Wir haben zahlreiche Tipps zusammengefasst.

Vieles ist in den vergangenen Monaten teurer geworden: Lebensmittelpreise steigen, die Strom- und Gaspreise explodieren. Sparen ist für viele Menschen in Zeiten der Inflation einmal mehr das Gebot der Stunde.

Wie sehr bin ich von der Inflation betroffen?

Übrigens: Ihre persönliche Inflationsrate können Sie hier selbst berechnen



Wo kann ich beim Einkaufen sparen?

Sparen lässt sich in Krisen- und Inflationszeiten an vielen Ecken, wobei das natürlich immer mit Einschnitten verbunden ist. Kommunikationsprofi Marc Raschke etwa hat gleich 100 Spartipps in einem Buch zusammengetragen. Dazu zählt etwa ein Besuch bei www.mundraub.org. Die Internetseite zeigt an, wo Bürger in ihrer Stadt kostenloses Obst bekommen.

Beim Thema Lebensmittel lässt sich auch noch auf andere Weise sparen. „Too good to go“ ist eine App, in der Betriebe Lebensmittel zu günstigen Preisen anbieten, anstatt sie wegzuwerfen. In Bottrop gibt es ein breites Angebot, das diese Redaktion bereits getestet hat.

Manche Menschen bestreiten auch Wege jenseits der Legalität, um Geld zu sparen und Essen vor der Mülltonne zu retten. So gehen einige „containern“, wobei sie in Supermarkt-Abfalltonnen nach verwertbaren Lebensmitteln suchen. So etwa ein Essener, den wir begleitet haben. Aktuell macht er sich strafbar, doch Grünen-Politiker Cem Özdemir hat eine Debatte, ob containern entkriminalisiert werden soll, angestoßen.

Wie kann ich im Alltag Energie sparen?

Neben den Spartipps für das alltägliche Leben ist der Energieaspekt ein großer. In Bottrop sind bereits einige Häuser mit nachhaltigen Photovoltaikanlagen ausgestattet oder gar so gebaut, dass sie mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Gerade die, die auf teurer gewordenes Gas und Strom angewiesen sind, müssen in Krisenzeiten jedoch einmal mehr sparen.

Claudia Berger, Leiterin der Verbraucherzentrale Bottrop, rät etwa dazu, die Temperatur in Wohnräumen zu senken und Nudelwasser im Wasserkocher, statt im Topf, aufzukochen. Außerdem klärt sie auf, welche Möglichkeiten Menschen haben, die ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können.

Auch beim Wäschewaschen können die Bürger ordentlich sparen - nämlich bis zu 70 Prozent der Energiekosten. Das ist möglich, wenn die Wäsche bei 30 Grad gewaschen wird. Insgesamt lohnen sich beim Waschen niedrigere Temperaturen, erklären Verbraucherschützer.

Energie sparen: Wann lohnt sich eine Wärmepumpe?

Ob sich eine Wärmepumpe lohnt, hängt von mehreren Faktoren, etwa dem Energiebedarf des Gebäudes, ab. Darüber haben Experten der Bottroper Verbraucherzentrale Auskunft gegeben.

Energie sparen: Wann lohnt sich eine Photovoltaik-Anlage?

Die bekannten Solarpanels auf dem Dach wandeln Lichtenergie in Strom um. Eine nachhaltige Form der Energiegewinnung, die, wie die Wärmepumpe, ihren Preis hat. Auch hierzu konnten die Experten der Verbraucherzentrale Stellung beziehen.

Sind selbstgebaute Heizalternativen gefährlich oder kann ich so sparen?

In den eigenen vier Wänden werden manche Menschen kreativ, indem sie sich Heizalternativen bauen. Das kann aber gefährlich werden und im schlimmsten Fall tödlich enden, warnt der Bottroper Schornsteinfeger Michael Rößler. Stattdessen rät er etwa dazu, die Heizung von Fachleuten prüfen zu lassen.

Sparen: Kann ich mir Heizungen bezuschussen lassen?

Ja. Bürger können sich Heizöl, Pellets oder den Einbau einer Wärmepumpe bezuschussen lassen.

Wie kann ich am besten Geld zurücklegen und so sparen?

Damit es am Ende nicht doch zu unangenehmen Überraschungen bei Strom- oder Gasrechnungen kommt, raten Experten, sich, wenn möglich, einen Notgroschen anzulegen. Dieser solle bei drei bis vier Netto-Monatseinkommen liegen, bei Familien mit Kindern noch höher. Beim Geldsparen könne die 50/30/20-Regel helfen, nach der das Monatsgehalt aufgeteilt wird.

Sparen: Lohnt es sich aktuell, mein Geld anzulegen?

Wer sich gerne mal etwas gönnen möchte, kann sein Geld mit der richtigen Anlage vermehren. Welche sich eignet, hat die Bottroper Sparkasse erklärt.

