Kontrollen am Bottroper ZOB: Verhaftung und sechs Festnahmen

Bottrop. Nach der Schwerpunktkontrolle gemeinsam mit dem Ordnungsdienst am Bottroper ZOB zieht die Polizei Bilanz. Es habe sich in jeder Hinsicht gelohnt.

Sechs Festnahmen, eine Verhaftung und sieben Platzverweise: Das ist ein Teil der Bilanz der Schwerpunktkontrollen von Polizei und Ordnungsdienst (KOD) am Dienstag rund um den Busbahnhof ZOB. Neben der Verhinderung und Ahndung von Straftaten war ein Anliegen der Behörden auch, Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern zu führen und für ein sicheres Gefühl bei den Passanten zu sorgen.

„Wir sind täglich am ZOB Bottrop im Einsatz, auch zusammen mit dem KOD. Trotzdem sind Schwerpunkteinsätze wie dieser wichtig. An dem Gesamtkonzept halten wir deshalb auch weiter fest“, sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Am ZOB wurden zwei Strafanzeigen erstattet (Bedrohung und Fundunterschlagung). Im Verlauf des Tages erhielten sieben Menschen in diesem Bereich und dem nahen Umfeld einen Platzverweis, dem kamen sie auch nach. Der KOD stellte elf Verstöße gegen die ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Bottrop fest.

Polizei stellt zwei getunte Autos sicher

Bei 43 Fahrzeugkontrollen wurde siebenmal das Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt, weil Veränderungen an den Fahrzeugen nicht eingetragen waren oder nicht genehmigungsfähig waren. Zwei der Fahrzeuge wurden sichergestellt. In drei Fällen besaßen die Fahrer keine Fahrerlaubnis, hier schrieb die Polizei Strafanzeigen.

Ein Fahrer war mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen am Steuer unterwegs und musste zur Blutprobe. Zusätzlich verhängte die Polizei 13 Verwarngelder. Ein Autofahrer führte eine hohe vierstellige Bargeldsumme mit. Das Geld stellte die Polizei sicher, da die Herkunft nicht schlüssig geklärt werden konnte.

Am ZOB und Trapez stellte die Polizei in acht Fällen Strafanzeigen wegen Drogenbesitzes bzw. -handels. Sechs Menschen wurden in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommen. Gegen einen Mann bestanden zwei Haftbefehle, er wurde in eine Haftanstalt überführt. Die Polizei war auch im Ehrenpark unterwegs. Hier konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Gut, das Ihr da seid, bekamen Polizei und Ordnungsdienst von vielen Bürgern zu hören bei der Schwerpunktkontrolle am Dienstag. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Ziel des Schwerpunkttages war es auch, ins Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern zu kommen. Diese Möglichkeit haben mehrere Duzend Bottroperinnen und Bottroper genutzt. Neben Sorgen und Anliegen sprachen viele Passanten den eingesetzten Kräften Dank für die Präsenz aus.

„Mit den Schwerpunktkontrollen am Dienstag enden die Maßnahmen der Polizei natürlich nicht. Wir sind weiterhin täglich durch den Streifendienst und den Bezirks- und Schwerpunktdienst vor Ort, laufen gemeinsame Streifen mit dem KOD. Mehrmals in der Woche steht die mobile Wache am ZOB – jetzt auch öfter in den Abendstunden und am Wochenende“, resümiert die Behördenleiterin.

