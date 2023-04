Kontodaten-Betrug: Polizei sucht Verdächtigen mit Foto

Bottrop/Oberhausen/Essen. Mit fremden Kontodaten sollen Einkäufe in Bottrop, Oberhausen und Essen getätigt worden sein. Die Polizei zeigt das Foto eines Verdächtigen.

Mit einem Foto sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der mit gestohlenen Kontodaten Einkäufe unter anderem in Bottrop, Oberhausen und Essen getätigt haben soll.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu diesem Mann machen? Foto: Polizei

Im November 2022 zeigte ein Ehepaar bei der Polizei in Weilburg die unrechtmäßige Nutzung ihrer Kontodaten an. Unbekannte waren an die Daten gelangt und hatten es damit geschafft, Einkäufe im Ruhrgebiet zu machen. Dabei konnte ein Tatverdächtiger am Nachmittag des 17. November in Bottrop videografiert werden.

Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt die Polizei Recklinghausen unter der 0800 2361 111 entgegen.

