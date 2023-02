Konjunkturumfrage: Firmen melden „leichte Entspannung“

Lieferprobleme bleiben ein Haupthindernis für die Erholung in der Wirtschaft. Das ergab die Konjunkturumfrage der IHK Nord Westfalen (Symbolbild).

Münster/Bottrop. Die regionale Wirtschaft erholt sich etwas, aber eine Trendwende geht anders. Das ist ein Ergebnis der IHK-Konjunkturumfrage.

Nach dem Energiepreisschock 2022 hat sich die Lage in der regionalen Wirtschaft nur „leicht entspannt“. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Nord Westfalen.

Danach sind die Unternehmen im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region wieder etwas zuversichtlicher als im Herbst vergangenen Jahres. Aber: „Weniger schlecht ist noch lange nicht gut“, resümiert IHK-Hauptgeschäftsführer Fritz Jaeckel. Die konjunkturelle Entwicklung stehe weiterhin auf sehr unsicherem Grund. Eine Trendwende ist laut Jaeckel „nicht in Sicht“.

Kommentiert die Konjunkturprognosen: Fritz Jaeckel. Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen Foto: Roman Mensing / IHK

So steigt der IHK-Konjunkturklimaindikator, der die derzeitige Geschäftslage und die Zukunftserwartungen der Unternehmen in einem Wert zusammenfasst, zwar von 76 auf aktuell 99 Punkte, liegt damit aber weiterhin deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt (112 Punkte). Dabei beurteilen die Unternehmen ihre aktuelle Lage insgesamt weiterhin „vergleichsweise positiv“, so Jaeckel.

Der Anteil der Unternehmen, die ihre Lage als gut bezeichnen, blieb gegenüber der Herbstumfrage der IHK nahezu unverändert bei 31 Prozent. Der Anteil derjenigen, die ihre Situation als schlecht bewerten, ging nicht einmal um einen Prozentpunkt auf 13,9 zurück.

Jaeckel wies dabei auf die deutlichen Unterschiede zwischen den Branchen hin. So ging im Einzelhandel der Anteil der Betriebe, die von schlechten Geschäften berichten, von 42 auf 13 Prozent zurück. „Deutlich angeschlagen zeigt sich die Industrie“, berichtet der IHK-Hauptgeschäftsführer. Der Saldo aus positiven und negativen Nennungen ist hier innerhalb eines Jahres von 43 auf acht Punkte gesunken. Fast jedes fünfte Unternehmen ist derzeit mit seiner wirtschaftlichen Situation nicht zufrieden.

„Drei von vier Unternehmen haben nach wie vor Lieferschwierigkeiten“, erläuterte Jaeckel. Längere Wartezeiten, gestiegener Planungsaufwand und Ertragseinbußen seien die Folge. Insgesamt etwas besser als im Herbst schätzen die Unternehmen die Geschäftsentwicklung für die nächsten Monate ein. Der Anteil der Unternehmen, die bessere Geschäfte erwarten, stieg von historisch niedrigen fünf Prozent auf knapp 14. „Aber immer noch befürchtet jedes dritte Unternehmen eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage“, warnt Jaeckel.

Als größte Probleme für ihre Geschäftsentwicklung und damit und der Summe als Konjunkturrisiken stufen die Unternehmen weiterhin die Energie- und Rohstoffpreise (71 Prozent) und den Fachkräftemangel (69 Prozent). Dabei hat der Fachkräftemangel bei den Nennungen mit einem Plus von fast 13 Prozentpunkten den früheren Höchststand fast wieder erreicht. Demgegenüber wird das Risiko durch die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise etwas schwächer bewertet als im Herbst (minus 10 Prozent).

