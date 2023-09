Kolumne: Politische Propaganda neu denken und verschenken

Bottrop. Der Bottroper Kabarettist Benjamin Eisenberg gibt den Parteien nach der Sommerpause Tipps in Sachen Marketing und Zustimmungswerten.

Die politische Sommerpause ist vorbei, und nach der Pause ist vor der Pause – trotz aller Beteuerungen, dass es nach dem Urlaub farb-harmonischer in der Ampel laufen sollte. Um die jüngsten Streitigkeiten wieder wettzumachen und Einigkeit zu demonstrieren, trifft man sich einmal mehr auf Schloss Meseberg. Da sitzen sie dann wieder alle am großen Tisch, halten sich an den Händen und sagen ihren Spruch auf: „Piep! Piep! Piep! Wir haaam uns alle lieb. Jeder lästert, was er kann, nur nicht über’n Nebenmann. Und wir nehmen’s ganz genau, Frau Paus ist eine Nebenfrau.“

Denn die grüne Familienministerin war es, die zuletzt zurückstecken musste bei der Kindergrundsicherung. Zwölf Milliarden wollte sie investieren gegen Kinderarmut. Ein Fünftel davon hat sie bekommen, nachdem ihr ein Sechstel zu wenig war. Als sie gesagt hatte, sie wolle mehr, hatte ihr Christian Lindner wahrscheinlich ein Achtel angeboten. Bei diesen ständigen Streitigkeiten und endlosen Diskussionen ums Geld, wünscht man sich sogar die Große Koalition zurück und erinnert sich an die Devise des damaligen Finanzministers Wolfgang Schäuble: „Wenn ich ein unfreundliches Gesicht aufsetze, erspart mit das 80 Prozent der Gespräche.“ So geht’s doch auch.

Wüster Wladi: Putin-Pullover mit Kapuze zum Verstecken

Beim offiziellen Statement nach der Klausurtagung greift der Chef dieser Regierung, die ihr Handwerk anscheinend nicht versteht, ausgerechnet auch noch eine Werkzeugmetapher auf: „Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer.“ Einen Schalldämpfer kennt man allerdings eher aus einem ganz anderen Zusammenhang. Und war Scholz nicht derjenige, welcher sogar schon mit der Bazooka geschossen hatte?! Ein Schelm, wer dabei an eine versteckte Drohung an die Koalitionspartner denkt – kurz nach dem mysteriösen „In-die-Luft-Gehen“ des in der Gunst des russischen Präsidenten abgestürzten Prigoschin.

Vielleicht kann sich die Bundesregierung jedoch in anderer Hinsicht etwas von Russland abschauen, um wieder populärer zu werden. Der wüste Wladi ist immerhin so beliebt, dass es Putin-Pullover mit dessen Konterfei gibt – teilweise auch mit Kapuze, damit man als russischer Geheimagent im Berliner Tiergarten nicht gleich erkannt wird. Der amerikanische Ex- und Möchtegern-Präsident weiß das zu steigern. Baseballkappen und Shirts sind nur die Basis der Trump’schen Werbeartikel.

Wenn man also eines von Despoten lernen kann: Die Ampel braucht Merchandising. Man verlangt vom Bundeskanzler ständig mehr Führung. Vielleicht reicht es schon, ein bisschen mehr Führerkult zu wagen. Eine Schlafmütze mit Scholz-Motiv, das wär’s doch. Oder lieber gleich eine Schlumpf-Mütze. Die Grünen verhökern Habecks Heizdecken und Tupper-Dosen für Alt-Batterien – mit dem sogenannten Strompreisdeckel. Die FDP bietet stattdessen Gummi-Latschen an für alle, die mit der Partei baden gehen wollen.

So könnten die Freidemokraten ihre sogenannten „Wahlschlappen“ dem Volk noch gut verkaufen. Alternativ gibt es wasserdichte Schmuddelwetter-Jacken mit einem Smiley im Karl-Lauterbach-Style für Sympathisanten der Sozialdemokraten, die bei den nächsten Urnengängen vom Regen in die Traufe kommen.

Alte Sprüche von Stoiber, Seehofer und Strauß

Natürlich lassen sich dann auch die anderen Parteien bei Fan-Klamotten nicht lumpen. Die CDU händigt Thermobecher aus für alle, die den schwarzen Kaffee noch nicht aufhaben. Die Linke fährt hingegen selbst eine Rote-Socken-Kampagne, denn das ist Kleidung, die sich gut teilen lässt. Deswegen wären die Socken auch direkt unterschiedlich gefärbt: die rechte Socke für die abtrünnigen Wagenknechte in Dunkelrot, welches schon an Kastanienbraun grenzt, und die linke Socke in Tomatenrot, damit sich die andere Seite schon einmal an die Gemüse-Antworten des Volkes auf den Marktplätzen bei den nächsten Wahlkampf-Auftritten gewöhnen kann.

Die Dauerregierungspartei aus Bayern verteilt bajuwarische CSU-Filz-Hüte, bestickt mit alten Sprüchen von Stoiber, Seehofer und Strauß. Und bei den Freien Wählern bekommt man schließlich Lederhosen: Jede Gesäßseite ist bedruckt mit einer Gesichtshälfte von Hubert Aiwanger. Dann passt es, wenn dazwischen meistens nur heiße Luft herauskommt. So macht Shoppen doch Spaß!

