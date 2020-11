Mit schweren Verletzungen musste ein Fußgänger nach einem Unfall in Bottrop ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild).

Verkehrsunfall Kollision mit Pkw: Fußgänger wird in Bottrop schwer verletzt

Bottrop. Beim Überqueren der Horster Straße in Bottrop stößt ein Fußgänger mit einem abbiegenden einem Pkw zusammen. Der Mann wird schwer verletzt.

Am Sonntagnachmittag fuhr ein Autofahrer (48) aus Bottrop auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Norden. Von hier aus wollte er nach links in die Horster Straße einbiegen.

Zeitgleich wollte ein Fußgänger (44) aus Bottrop die Horster Straße überqueren . Es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Bei dem Unfall entstand 500 Euro Sachschaden, berichtet die Polizei.

