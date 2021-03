Kollision mit Kleinbus: Bottroper Radfahrer leicht verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall mit einen Kleinbus in Bottrop leicht verletzt worden, meldet die Polizei.

Bottrop. Auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage in Bottrop stürzt ein Fahrradfahrer nach dem Zusammenstoß mit einem Kleinbus. Dadurch wird er verletzt.

Auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage an der Gladbecker Straße in Bottrop sind am Sonntagnachmittag ein Fahrradfahrer und ein Kleinbus zusammengestoßen, der von einer Fahrerin gelenkt wurde. Der Unfall passierte laut Polizei gegen 16 Uhr.

Der Radfahrer (58) aus Bottrop stürzte nach dem Zusammenstoß und wurde leicht verletzt.

