Eine Gladbeckerin, die bei einem Unfall in Bottrop verletzt wurde, ist per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden (Symbolbild).

Verkehrsunfall Kollision in Bottrop: Gladbeckerin kommt ins Krankenhaus

Bottrop. Eine Autofahrerin aus Gladbeck stößt in Bottrop mit dem Pkw einer Duisburgerin zusammen. Dabei wird die Gladbeckerin leicht verletzt.

Bei einer Kollision in Bottrop ist eine Autofahrerin aus Gladbeck (37) leicht verletzt worden.

Sie war am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Gladbecker Straße in Bottrop-Mitte mit dem Pkw einer Autofahrerin (45) aus Duisburg zusammengestoßen. Ein Rettungswagen brachte die Gladbeckerin in ein Krankenhaus.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.

