Verkehrsunfall Kollision an A2-Auffahrt in Bottrop: Drei Frauen verletzt

Bottrop. Zwei Frauen aus Bottrop und eine aus Gladbeck sind bei einem Unfall auf der Beisenstraße leicht verletzt worden. Hoher Schaden an den Pkw.

Drei leicht verletzte Frauen aus Bottrop und Gladbeck plus einem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfall, der sich am Donnerstag um 7.50 Uhr in Bottrop ereignet hat.

So kam es laut Polizei zu der Kollision: Eine Autofahrerin (25) aus Gladbeck fuhr auf der Beisenstraße in Richtung Scharnhölzstraße. Sie bog dann nach links ab, auf die A2-Auffahrt in Richtung Oberhausen. Dabei kollidierte sie mit dem Auto einer Gladbeckerin (45). Diese war ebenfalls auf der Beisenstraße, in entgegengesetzter Richtung, unterwegs.

Die Beifahrerin der 45-Jährigen, eine Bottroperin (43), erlitt aufgrund des Unfalls ebenfalls leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop