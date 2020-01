Unzufrieden ist Helmut Kucharski auch mit der Vorstellung der Pläne des Alpincenters. Zwar sei es zu begrüßen, dass das Alpincenter Ausbaupläne hat, Bauchschmerzen bereitet ihm da aber die weitere Anschüttung der Halde. Kucharski ärgert sich, dass bei der Vorstellung der Pläne keine Rede vom Material war, was bei der Anschüttung verwendet werden soll. Er erinnert daran, dass das nun genutzte Material, das unter anderem Rückstände aus der Kupferproduktion und Hausmüllasche erhält, nur einmalig erlaubt war. Insofern hänge alles weitere von der Materialwahl ab, so Kucharski kritisch.

Auch die Situation um die Kokerei stellt ihn nicht zufrieden. Die Bezirksvertretung höre sich die Sorgen der Anwohner an, vielfach würden die Vertreter auch angesprochen, entscheidend sei in der Frage aber die Bezirksregierung Münster. „Uns bleibt da nicht viel mehr, als über Rat und Verwaltung Druck in dieses Richtung aufzubauen.“

Kokerei und Alpincenter