Kohleofen: Feuerwehr Bottrop rettet Mann vor CO2-Vergiftung

Bottrop. Durch Zufall hat die Bottroper Feuerwehr einen Mann vor einer CO2-Vergiftung gerettet. Sie war zu einem internistischen Notfall gerufen worden.

Die Bottroper Berufsfeuerwehr hat am Donnerstag einen Mann vor einer CO2-Vergiftung gerettet. Der Rettungswagen war zu einem internistischen Notfall in die Straße Im Hülsfeld gerufen worden. Dort schlug der CO-Gas-Warner der Einsatzkräfte an.

Sie brachten den Patienten in Sicherheit und riefen den Löschzug der Bottroper Feuerwehr. Ein Trupp des Löschzuges ging unter schwerem Atemschutz in das Objekt vor und räumte den Kohleofen aus. Das Brandgut wurde in Eimern aus dem Objekt geschafft und auf der Straße abgelöscht. Parallel wurden die beiden Nachbarreihenhäuser kontrolliert.

In einem der beiden Objekte hat die Feuerwehr im Kellerbereich einen erhöhten CO2-Wert gemessen. Die Räume wurden gelüftet, bis keine erhöhten Werte mehr registriert wurden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop