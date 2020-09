Königspaar bittet: Tragt Mützen auch ohne Schützenfest

Eigentlich wäre jetzt Schützenfest. Trotz des Ausfalls hat die Ortswehr die Hauptstraße geschmückt. Und das Königspaar bittet: Tragt eure Mützen!

Kirchhellen. Das Schützenfest am Wochenende fällt aus. Trotzdem will die Schützengesellschaft einen Hauch von Fest-Feeling ins Dorf bringen. Deshalb grüßt das Schützenkönigspaar jetzt das Volk von einem Transparent am Johann-Breuker-Platz aus. Burkhard I. und Sara I. haben auch einen persönlichen Wunsch: Sie appellieren an die Schützen, am Wochenende auch im privaten Umfeld die Mützen zu tragen. Der Schützenvorstand ruft zudem alle Kirchhellener auf, „an den Festtagen die Schützen- und Brezelfahne herauszuhängen: Lasst das Dorf in Schützenfarben strahlen!“

Der Vorstand dankt der Freiwilligen Feuerwehr für das Aufhängen der Wimpelkette an der Hauptstraße und dem Verein „Natürlich Kirchhellen“ für die Erlaubnis, die Plakatwand am Brezelbruder zu nutzen. Auf der Rückwand sind Bilder vom Vogelschießen 2017 zu sehen.

Fotos von Feiern im kleinen Kreis aus den Gärten und von den Fahnen vom Wochenende können wieder gerne an info@schuetzenfest-kirchhellen.de oder die Facebookseite gesendet werden - neuerdings ist sogar eine Verlinkung auf Instagram möglich.