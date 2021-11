Kleintransporter im Fokus: Polizei kontrolliert 226 Autos

Die Polizei hat in Bottrop und im Kreis Recklinghausen an einem Tag mehr als 200 Fahrzeuge überprüft (Symbolbild).

Bottrop. Um Infos über reisende Straftäter zu sammeln, beteiligt sich die Polizei in Bottrop an länderübergreifenden Kontrollen. Hier ist die Bilanz.

Zur Bekämpfung der Bandenkriminalität und um Informationen über reisende Straftäter zu sammeln hat sich die Polizei Recklinghausen an länderübergreifenden Fahndungs- und Kontrolltagen beteiligt. An mehreren Stellen in Bottrop und im Kreis Recklinghausen sind am 3. November insgesamt 226 Fahrzeuge kontrolliert und 182 Personen überprüft worden. Einen Fokus legten die Beamtinnen und Beamten dabei auf Kleintransporter.

Insgesamt wurden 112 Verkehrsverstöße (Geschwindigkeit, Gurt, Handy, schlechte Ladungssicherung) festgestellt, woraufhin die Fahrer ein Verwarnungsgeld bezahlen mussten oder eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bekamen. Außerdem haben Beamtinnen und Beamte der Kriminalprävention rund 100 Beratungsgespräche geführt.

Bottroper Polizei bekämpft die Einbruchskriminalität

Bei den Fahndungs- und Kontrolltagen geht es nicht nur darum, Informationen über reisende Straftäter zu sammeln, auch der Fahndungsdruck soll dadurch erhöht werden. Die Bekämpfung der Einbruchskriminalität, gerade durch organisierte mobile Banden, sei nämlich nach wie vor ein wichtiger Teil der polizeilichen Arbeit im Polizeipräsidium Recklinghausen.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden laut Polizei jetzt ausgewertet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop