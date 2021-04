KKH Bottrop lädt Pflegekräfte zu Online-Bewerbertreffen ein

In Zeiten der Corona-Pandemie bietet das Knappschaftskrankenhaus Bottrop eine digitale Bewerberveranstaltung an.

Bottrop. Virtueller Rundgang durch das Knappschaftskrankenhaus und Austausch mit der Pflegedirektion per Videokonferenz: Corona macht neue Formate nötig.

Pflegekräfte und solche, die es werden wollen, lädt die Pflegedirektion des Knappschaftskrankenhauses Bottrop am Dienstag, 27. April, zu einer besonderen Online-Veranstaltung ein. In einer Videokonferenz erfahren die Teilnehmer alles Wichtige über die Arbeit in der Pflege am Knappschaftskrankenhaus. Zudem zeigt ein virtueller Rundgang, wie es in den verschiedenen Pflegebereichen aussieht und die jeweiligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort stellen ihren Arbeitsalltag vor.

Den Zugangslink erhalten Interessierte nach Anmeldung per E-Mail

Persönliche Fragen können im Anschluss an die Veranstaltung im direkten Austausch mit der Pflegedirektion besprochen werden. Das Online-Bewerbertreffen findet in der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr über eine Plattform für Videokonferenzen statt und die Teilnahme ist denkbar einfach: ein PC oder mobiles Endgerät mit Internetzugang reichen aus. Nach Anmeldung per Mail an uk@kk-bottrop.de erhalten Interessierte einen Zugangslink und schon kann es losgehen.

Weitere Details zu der Veranstaltung gibt es auf der Website des Knappschaftskrankenhauses: www.kk-bottrop.de/veranstaltungen