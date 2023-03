KKH Bottrop: Arbeit der Radiologie wird Qualität bescheinigt

Bottrop. Neben der Bildgebung finden in der Radiologie am Knappschaftskrankenhaus Bottrop auch kleine Eingriffe statt. Dafür gibt’s erneut ein Zertifikat.

Die Klinik für Radiologie, Nuklearmedizin und Neuroradiologie am Bottroper Knappschaftskrankenhaus (KKH) bietet über die reine Bildgebung hinaus minimal invasive Eingriffe an. Dazu gehören die so genannte Thrombektomie zur Entfernung eines Blutgerinnsels nach einem Schlaganfall oder die Behandlung von Tumoren über die zuführenden Blutgefäße.

Radiologie am KKH: Prüfung durch Fachgesellschaft

Die Qualität der Klinik auf dem Gebiet der radiologischen Interventionen wurde nun erneut durch die Deutsche Gesellschaft für Interventionelle Radiologie und minimal-invasive Therapie (DeGir) überprüft und bestätigt. Das Zertifikat bescheinigt laut KKH die fachliche Kompetenz unter anderem bei minimalinvasiven Gefäßtherapien, Tumortherapien, Schmerztherapien und Schlaganfalltherapien. Zudem wird der Klinik bestätigt, eine jährliche Mindestmenge an Interventionen durchgeführt zu haben.

„Ich bin stolz auf mein hochmotiviertes und gut ausgebildetes Team. Jeder einzelne von ihnen bringt täglich seine persönliche Expertise und seine Erfahrungen gewinnbringend ein. Nur so können wir den hohen Qualitätsstandard für das Zertifikat der DeGir dauerhaft halten“, kommentiert Chefärztin Dr. Svenja Hennigs. Zum Interventionsteam gehören vier Oberärzte, zwei weitere Fachärzten sowie Medizinisch-technische Radiologieassistenten. Dr. Svenja Hennigs ist zudem zertifizierte Ausbilderin in diesem Bereich.

Das Bottroper Krankenhaus ist nach eigenen Angaben eine von wenigen Kliniken im Ruhrgebiet mit diesem Prüfsiegel. Nur noch in Duisburg, Essen und Recklinghausen gebe es Einrichtungen mit dieser Auszeichnung.

