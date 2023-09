Vorschau Kirmes und Michaelismarkt: So wird das Wetter in Bottrop

Bottrop. An diesem Wochenende ist in Bottrop richtig viel los: Herbstkirmes, Mittelaltermarkt, Kartoffelfest in Kirchhellen. Das Wetter sollte passen.

Ob Herbstkirmes und Michaelismarkt in der Innenstadt oder Kartoffelfest auf dem Hof Miermann in Kirchhellen: Alle diese Veranstaltungen am Wochenende (23./24. September) unter freiem Himmel machen doppelt Spaß bei gutem Wetter. Und die Aussichten sind gar nicht so schlecht.

Zum offiziellen Start der Kirmes am heutigen Freitag, 22. September, mit Fassanstich um 17 Uhr auf der Osterfelder Straße soll sich die Sonne zwar hinter Wolken verstecken, die Temperaturen aber um 17 Grad liegen. Insgesamt ist es heiter, und am Abend soll höchstens leichter Regen aufkommen.

Wetter zum Michaelismarkt-Start: Angenehme 15 Grad am frühen Abend

Der Samstag zeigt sich laut aktueller Vorhersage von Kachelmannwetter überwiegend wolkig mit Temperaturen bis zu 16/17 Grad. Schauer sollen zwischen 11 und 18 Uhr möglich sein – aber immerhin kein Dauerregen. Wenn am Samstagabend ab 18.30 Uhr der Michaelismarkt auf dem Kirchplatz im Schatten von St. Cyriakus beginnt, soll es übrigens immer noch angenehme 15 Grad warm sein – und trocken.

Richtig rund mit einem Programm für die ganze Familie geht es auf dem Michaelismarkt am Sonntag. Und das ist laut aktueller Vorhersage auch der schönste Tag des Wochenendes: Fast ungetrübter Sonnenschein wird vorhergesagt, dazu Null Prozent Regenwahrscheinlichkeit und am Nachmittag Temperaturen bis zu 19 Grad.

Das dürfte auch die Besucher vom Kartoffelfest in Kirchhellen und auf der Herbstkirmes freuen. Letztere kann auch am Montag, 25. September, noch besucht werden. Laut Kachelmannwetter steigen dann die Temperaturen bei viel Sonnenschein sogar noch einmal auf 22 Grad.

