Kirchhellens Sternsinger freuen sich über fast 50.000 Euro

250 Sternsinger waren am Wochenende in Kirchhellen unterwegs (Symbolbild).

Bottrop-Kirchhellen 250 Kinder waren am Wochenende in Kirchhellen, Grafenwald und Feldhausen als Sternsinger unterwegs. Die Spendensumme wird noch weiter wachsen.

Mehr als 250 Kinder in Grafenwald, Feldhausen und Kirchhellen haben als Sternsinger am Wochenende den Menschen und ihren Häusern einen Segen gebracht und dabei 49.009,29 Euro an Spenden gesammelt. Dieses Ergebnis der ersten Bargeldzählung wird noch aufgestockt werden um die Kollekten aus den Gottesdiensten und durch Überweisungen, meldete die Gemeinde St. Johannes.

Die Spenden gehen in diesem Jahr in Projekte für Kinder im Amazonasgebiet. Insgesamt werden über 1000 Projekte in 97 Ländern der Welt unterstützt. Die Süßigkeiten, die den Sternsingern zugesteckt wurden, werden auch gespendet. Unter anderem an die Kinderdörfer in Bottrop und Oberhausen, aber auch an die Bottroper Tafel. Wer nicht besucht wurde oder nicht daheim war, als die Sternsinger kamen, kann sich gerne in den Kirchen und Pfarrbüros ein Segensschild abholen, auch weitere Spenden können in den Pfarrbüros abgegeben werden.

Das Dankeschön der Gemeinde gilt allen Sternsingerinnen und Sternsingern, aber auch allen Betreuern und anderen Helfern, die diese Aktion ermöglicht haben. Ein Dankeschön-Nachmittag für die Kinder findet statt am Samstag, 13. Januar, um 14 Uhr im Pfarrheim Grafenwald.

