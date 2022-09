Kirchhellens Sekundarschule begrüßt tschechische Gäste

Bottrop. Die Sekundarschule Kirchhellen hat am Dienstag wieder ihre Partnerschule aus Tschechien begrüßt. Der Rücktausch findet im Mai statt.

Die Sekundarschule Kirchhellen hat Austauschschülerinnen und -schüler von der tschechischen Partnerschule Zakladin Skola aus Pelhrimov begrüßt. Vor drei Jahren kam die Partnerschule zuletzt nach Kirchhellen.

Die Partnerschaft existiert seit 1999. In diesem Jahr wurde der Austausch von einer mittlerweile pensionierten Lehrerin gegründet, die viele Jahre an der Hauptschule Kirchhellen unterrichtet hat. 2018 wurde der Austausch von der Sekundarschule übernommen und weitergeführt.

Die 26 tschechischen Gäste der neunten Klasse und ihre drei Lehrerinnen sind am Montagabend bei ihren Kirchhellener Gastfamilien angekommen. Sie leben für eine Woche bei Schülerinnen und Schülern des achten Jahrgangs.

Kirchhellen: Begrüßung der tschechischen Gäste

Am Dienstagmorgen ist die Partnerschule in der Sekundarschule Kirchhellen begrüßt worden. Mit einem gemeinsamen Frühstück sind Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer in den gemeinsamen Tag gestartet. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten bekommt ein internationaler Schüleraustausch wie dieser eine wichtige Bedeutung. Er dient zur Völkerverständigung und trägt im Kleinen zum Frieden in Europa bei“, sagte Schulleiter Stefan Völlmert.

Eine der Besucherinnen ist die tschechische Lehrerin Sarah Turkova. Sie besuchte die Kirchhellener Schule bereits vor elf Jahren selber als Austauschschülerin und ist dieses Jahr als Deutschlehrerin der Partnerschule ebenfalls dabei. „Auch der Busfahrer fährt seit vielen Jahren hier hin. Es ist immer der gleiche Fahrer und er gehört mittlerweile zur Gruppe dazu. Es ist alles ein sehr familiäres Verhältnis“, betonte der Schulleiter.

Zur Begrüßung der tschechischen Partnerschule treffen sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer im „Aquarium“ der Sekundarschule Kirchhellen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Unterschiedliche Attraktivitäten bringen die Schüler zusammen

Im Laufe der Woche besuchen alle Schülerinnen und Schüler zahlreiche Attraktionen in Kirchhellen, Bottrop und dem Ruhrgebiet. Es finden täglich Unterrichtsprojekte statt, an denen alle Schülerinnen und Schüler zusammen arbeiten. Es gibt Kunst-, Sport- und Wissenschaftsprojekte. Verständigt wird sich auf Englisch.

Der Rücktausch, bei dem die Kirchhellener Schüler nach Palhrimov reisen, findet im Mai nächsten Jahres statt. „Manchmal verstehen die Schülerinnen und Schüler sich sehr gut untereinander und bleiben über viele Jahre noch im Kontakt“, erzählt Schulleiter Stefan Völlmert. „Besonders dann, wenn sie eine Bindung aufbauen, ist das Ende des Rücktausches sehr tränenreich, weil man weiß, dass man sich einige Zeit nicht sehen wird. Doch manchmal kommt es auch vor, dass die Schülerinnen und Schüler sich privat besuchen.“ Um die Erinnerungen festzuhalten, wird viel fotografiert und gefilmt. Anschließend entsteht eine Präsentation, die rückblickend an die Zeit erinnern soll.

Am kommenden Montag wird die Partnerschule mit einer großen Abschlussfeier verabschiedet, doch das Wiedersehen lässt nicht lange auf sich warten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop