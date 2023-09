Kirchhellens Kartoffelfest auf Hof Miermann: Das Programm

Dürfen beim diesjährigen Kartoffelfest nicht fehlen: Leckere Reibekuchen bei Miermanns am Scheideweg in Bottrop-Kirchhellen.

Bottrop-Kirchhellen. Die Paradewiese vom Schützen- und Brezelfest wird am Wochenende zum Parkplatz: Miermanns laden ein zum Kartoffelfest auf den Hof am Scheideweg.

Zum 27. Mal findet auf dem Hof Miermann am Scheideweg das Kartoffelfest statt. Weil das Feld vor Miermanns Scheune beim Schützen- und Brezelfest als Paradewiese diente, hat die Familie sich etwas anders aufgestellt als gewohnt. Um Schlangen zu verringern, ist das Speisenangebot erweitert worden.

Samstag und Sonntag, 23. und 24. September, gibt es auf dem Hof von 11 bis 18 Uhr „viele bunte Marktstände, ein abwechslungsreiches Angebot von Speisen und Getränken, gemütliche Hofatmosphäre mit musikalischer Untermalung von Rainer Migenda“, sagt Felix Miermann. Der Ruhrgebietsbarde Rainer Migenda ist Stammgast beim Kartoffelfest mit seinem Motto „Handgemachte Musik mit Gitarre, Herz und Hut“.

Reibekuchen und Schmorkartoffeln sind der Klassiker beim Kartoffelfest auf dem Hof Miermann. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Um den Stau vor den Reibekuchen- und Schmorkartoffelpfannen zu entzerren, „haben wir unser Speisenangebot erweitert“, sagt Miermann. So gibt es diesmal auch Ofenkartoffeln, Pommes und eine Milchbar sowie Reibekuchen, Kartoffelsuppe, Zwiebelkuchen, Grillgerichte, Waffeln und Kuchen. Der Schürbink wird gesperrt sein, Hüpfburg und weitere Kinderattraktionen werden diesmal hinter dem Hof aufgebaut werden.

Auch das Maislabyrinth bei Miermanns ist während des Kartoffelfestes am Wochenende geöffnet. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Neben Treckerfahren und dem Maislabyrinth mit seinem verschiedenen Aufgaben, die es zu lösen gilt, gibt es am und im Hofladen Imkerei, Floristik, Kunsthandwerk sowie Wurst- und Käsespezialitäten. Am Samstag haben sich die Kinderbespaßer vom Brezelfest angekündigt, die Brezelspaß-Platzpatronen. Am Sonntag wird es zum Frühschoppen Blasmusik geben.

