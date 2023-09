Der Trecker zieht immer: Beim Mondscheinpflücken am Freitag und Samstag auf dem Hof Umberg werden wieder Plantagenfahrten angeboten.

Landwirtschaft Kirchhellens Hof Umberg: Mondscheinpflücken an zwei Tagen

Bottrop-Kirchhellen. Wegen der großen Nachfrage öffnet der Hopf Umberg diesmal gleich an zwei Tagen seine Apfelplantagen zum Mondscheinpflücken. Das ist das Programm.

Seit 2020 lädt der Hof Umberg gegen Ende der Apfelsaison zum „Mondscheinpflücken“. Die Wettervorhersage ist gut, die Nachfrage war groß in den Vorjahren. Deshalb werden die Plantagen diesmal gleich an zwei Tagen geöffnet.

Am Freitag und Samstag, 29. und 30. September, wird es an den Plantagen am Overhagener Feld Programm von 17 bis gegen 22 Uhr geben, sagt Landwirt Jörg Umberg. Reif zum Pflücken sind die Sorten Rubinette, Boskop, Jonagold und Mairac.

Dazu gibt es Kürbisse, das am Lagerfeuer geröstete Röstbrot und nach Rezepten der Mitarbeiter das ungarische Fladenbrot „Langos“. Bei den beliebten Plantagentouren mit dem Trecker gibt es gratis dazu den Blick auf die beiden Windrad-Baustellen, obwohl dort gerade nicht viel Sichtbares passiert. Umberg empfiehlt den Besuchern: Denkt an Taschenlampen und Obstkörbe!

Oberhagener Feld, Eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich.

