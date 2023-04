Kirchhellener Zweitaktfreunde unterstützen das Kinderhospiz

Bottrop-Kirchhellen. Sie schrauben gern an bis zu 50 Jahre alten Mofa-Klassikern. Und die zehn Kirchhellener Jungs von „MORG“ feiern gern für den guten Zweck.

Die Kirchhellener „Mofa Owners & Repair Group“ (MORG) hat auf dem Hof Miermann ihre siebte Spendenparty gefeiert.

Zehn Herren, heute im besten Alter von Ende 30 bis Ende 40, verbringen gerne gemeinsam Zeit. Am liebsten auf Ausfahrten mit ihren motorisierten Fahrrädern aus den 70er- / 80er-Jahren. Alles echte Genießer. Gutes Essen, gute Getränke, gute Unterhaltung. Gemeinsame Zeit unter Freunden.

Leider ist nicht jedem vergönnt, sich bei bester Gesundheit auf die Kreidler oder Hercules aus Jugendtagen zu schwingen und mit den Kumpels rund um den Brezelbruder zu knattern. Aus diesem Grund veranstalten die zehn Zweitakt-Enthusiasten regelmäßig eine private Feier, bei der sie ihre Familien, Arbeitskollegen und Freunde einladen und um Spenden an das Gelsenkirchener Kinderhospiz „Arche Noah“ bitten.

Zu Beginn noch aus eigener Tasche vorfinanziert, dürfen sie sich inzwischen auf langjährige Freunde und Supporter verlassen, die das Vorhaben unentgeltlich und tatkräftig unterstützen. So sorgten an dem Abend die Bands „50 Fingers Movin“ und die MORG-Party-Urgesteine „Friday“ für musikalische Liveunterhaltung, welche vom DJ-Team „Fire & Ice“ ins passende Licht gerückt wurden.

Fotograf Christian Schmieding ist ebenfalls MORG-Supporter der ersten Stunde. Er verlegte sein Fotostudio von der Hauptstraße in Miermanns Scheune und betrieb dort die Fotobox - sprich Mofas, Fotograf und Ausdruck noch vor Ort.

Auch die Verpflegung wurde standesgemäß für alle Genießer inszeniert. So steuerte Brezelbäcker Kläsener die Brötchen für die Bratwürste bei, denen das erfahrene VfB-Wurstdreher-Duo von der Loewenfeldstraße Marc und Rösi über Holzkohle die nötige Bräune verliehen. Frische Salate kamen von den MORG-Damen ans Buffet. Getränke-Sondermann lieferte kaltes Stauder im Kühlwagen, welches von der Brauerei mit zehn Kisten gratis für das Projekt subventioniert wurde. Hochprozentiges in Form von Korn, grünem und rotem Likör stiftete die Obstbrennerei Böckenhoff aus Dorsten. Für eine reibungslose Bewirtung sorgte Annis Thekenteam, welches mit Fingerfertigkeit am Flaschenöffner nachhaltig beeindruckte.

Die neben dem Buffet aufgestellte Spendenbox füllte sich über den Abend und bewies, dass die MORG-Philosophie „gutes Essen, gute Getränke, gute Unterhaltung, Zeit mit Freunden“ bei ihren Gästen hohe Wertschätzung fand.

Insgesamt konnte eine Summe von 5600 Euro als Spende für das Kinderhospiz gesammelt werden. In den kommenden Tagen wollen die Herren dann mit dem Mofa nach Gelsenkirchen fahren, um die Spendensumme zu überreichen.

