Kirchhellener Verein fördert Projekte an Bottroper Schulen

30 ipads für Schülerinnen und Schüler in Batenbrock haben die Philipp-Neri-Vorsitzenden Andreas Hautkappe (links) und Michael Schlagheck im Februar an Quartiersmanagerin Barbara Josfeld übergeben.

Kirchhellen. Der Kirchhellener Verein Philipp Neri will Schulen in der Corona-Zeit weiter unterstützen. Zehn Projekte können gefördert werden.

Der Kirchhellener Jugendförderverein Philipp Neri hat den Bottroper Schulen aufgrund der Coronakrise die Förderung von Projekten angeboten.

In einem Schreiben an die Schulleitungen heben der Vorsitzende Andreas Hautkappe und der stellvertretende Vorsitzende Michael Schlagheck hervor, dass die Pandemie Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie die Eltern vor vielfältige Herausforderungen gestellt hat. Gleichermaßen zeigen sie sich aber davon überzeugt, dass in Zeiten des digitalen Unterrichts und auch bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht durch großes Engagement viel erreicht werden konnte.

Der Verein Philipp Neri hat bereits Initiativen unbürokratisch und schnell unterstützt, z.B. die Anschaffung von 30 iPads für das Homeschooling in Batenbrock oder die Mitgestaltung eines Grünen Klassenzimmers an der Willy-Brandt-Gesamtschule. Gerade angesichts der Corona-Herausforderungen will der Kirchhellener Jugendförderverein nun dieses Engagement fortsetzen, „unbürokratisch, zügig und passgenau“, wie es in dem Schreiben heißt.

Unterstützung für zehn Projekte

Der Verein Philipp Neri stellt für Schulen im gesamten Bottroper Stadtgebiet insgesamt 20.000 Euro für Projekte zur Verfügung. Für jedes Projekt ist eine Förderung von bis zu 2000 Euro möglich. Jede Bottroper Schule kann maximal ein Projekt beantragen. Auf diese Weise unterstützt Philipp Neri zehn Bottroper Schulen bei der Realisierung ihrer Projekte.

Projektanträge sind für folgende Bereiche möglich: Aufarbeitung von Lern- und vor allem Entwicklungsdefiziten durch die Coronakrise, Sozial- und Antiaggressionstrainings, Stärkung von Selbstbewusstsein, Stärkung von Teamorientierung, finanzielle Unterstützung zur Ermöglichung von Patenprojekten für benachteiligte Schülerinnen und Schüler, Maßnahmen zur Berufsorientierung sowie schulübergreifende Initiativen.

Bis zum 28. Januar 2022 können Projektanträge an den Jugendförderverein Philipp Neri gerichtet werden. Die Bewilligung erfolgt dann zeitnah. Adresse: Philipp Neri, Hauptstraße 90, 46244 Bottrop. Mail: kontakt@philippneri.de

