Kirchhellener Tennisverein stellt sich für Jubiläum neu auf

Kirchhellen. Der KTC „In Himmel“ stellt die Weichen für das Jubiläumsjahr. Das 50-jährige Bestehen des Tennisvereins wird im Oktober gefeiert.

Der Kirchhellener Tennisclub „In Himmel“ feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Mit einem verjüngten Vorstand startet er ins Jubiläumsjahr.

Die ordentliche Mitgliederversammlung 2021 stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Aufbruches, um auf der Tennisanlage einen Ort der Begegnung für Jung und Alt sowie für Anfänger und Fortgeschrittene zu schaffen.

Nach dem Frühjahrsputz und einigen Renovierungsarbeiten der Clubanlage wurde der neue „Himmel-Beach“. Dort ist es nun möglich, nach einem Tennismatch den Sonnenuntergang ganz entspannt in „Strandatmosphäre“ mit einem Kaltgetränk zu genießen. Auch eine eigene „In Himmel“-Speisekarte wurde mit dem Restaurant „Alten Post“ an der Bottroper Straße zusammengestellt, so dass man Speisen telefonisch bestellen kann und diese direkt im Thermokarton und auf angewärmten Teller zum Verzehr im Clubhaus erhält.

Neue Vorstandsmitglieder und ein Jugendbeirat

Bei den Vorstandswahlen wurde der erste Vorsitzende Rudolf Holz wiedergewählt. Der zweite Vorsitzende Oliver Sauerbach, der Kassenwart Christoph Feldkamp, die Schriftführerin Anke Schulte-Bockum sowie der Sportwart Uli Miermann wurden alle neu in den Vorstand gewählt. Als Jugendwart wurde Hendrik Schmücker im Amt bestätigt.

Da es im KTC in der letzten Zeit einen erhöhten Neumitglieder-Zuwachs bei Kinder und Jugendlichen gab, wurde zusätzlich ein Jugendbeirat gewählt. Der Jugendbeirat besteht aus sieben Personen und ist zudem mit einem eigenen Budget ausgestattet, um speziell auf die Belange der jungen Mitglieder eingehen zu können.

Festausschuss plant die Geburtstagsfeier

Neu im Vorstand ist zudem Pascal Endres als Funktionsträger Öffentlichkeitsarbeit/Soziale Medien. Weiter für Kontinuität sorgen die wiedergewählten Kassenprüfer Hans Schulte-Bockum und Wolfram Becker, sowie die Beiräte Sven Vogt und Kay Stolte.

Für die geplante Feier zum 50-jährigen Vereinsbestehen am Samstag, 30. Oktober, wurde zusätzlich ein Festausschuss gewählt. So können Carsten und Katja Moss, Isabelle und Theresa Schmücker sowie Paul Engel für die 50-Jahr Feier ordentlich planen. Alle Mitglieder freuen sich auf die anstehende Tennissaison, welche mit dem Jubiläumsfest seinen Höhepunkt finden wird.

Nach jahrelanger erfolgreicher Vorstandsarbeit wurden Walter Terschüren als Kassenwart, Paul Hoffmann als zweiter Vorsitzender und Peter Bielaczek als Schriftführer von den anwesenden Mitgliedern und dem Vorstand, mit viel Dank und großer Anerkennung gebührend verabschiedet.

Gemeinsames Tenniscamp mit dem TC VfB In Kooperation mit dem Nachbarverein TC VfB bietet der KTC ein Kinder- und Jugendcamp (bis 16 Jahre) in den Ferienwochen 1 und 2 sowie 5 und 6 an. Täglich von 10 bis 15 Uhr werden die Teilnehmer in die Grundlagen des Sports eingeführt, bzw. vorhandenes Wissen wird intensiviert. Die Camp-Gebühren liegen bei 150 Euro inkl. Verpflegung/pro Ferienwoche. Interessierte Kinder und Jugendliche sprechen bitte den Jugendwart Hendrik Schmücker an unter: tennis.kirchhellen@web.de.

