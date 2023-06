Kirchhellener Schützen feiern nach sechs Jahren Pause wieder

Bottrop-Kirchhellen. Die Kirchhellener Schützen feiern wieder: Nach sechs Jahren Pause findet das Schützenfest statt. Schon davor gibt es ein breites Programm.

Alle drei Jahre veranstaltet die Allgemeine Bürger-Schützengesellschaft Kirchhellen ihr Schützenfest am ersten Septemberwochenende, dieses Jahr vom 1. bis 3. September. Traditionell wird dann der nächste Schützenkönig beim Königsschießen auf den Holzadler ermittelt.

Dem Schützenfest als Abschluss der Schützensaison gehen einige Vorbereitungstermine voraus. Darüber hinaus sieht sich die Schützengesellschaft nach sechs Jahren und einer pandemiebedingten Zwangspause 2020 neuen Voraussetzungen und Regeln gegenüber, die es in das Programm zu implementieren gilt. Zum Auftakt der Saison hat der Vorstand der Allgemeinen Bürger-Schützengesellschaft Kirchhellen nun sein Programm für den Sommer 2023 vorgestellt.

Schützenfest Kirchhellen: Schon zum Auftakt werden über 1000 Teilnehmer erwartet

Die Vorstellung des Programms der Schützengesellschaft hat Tradition. Meist lädt die Schützenkönigin, aktuell Königin Sara I., nebst Blasmusik der Kirchhellener Blaskapelle zu Bratwurst und Bier ein. „Bei diesem ersten offiziellen Termin ist meist nur der Vorstand vertreten“, erklärt Geschäftsführer Markus Josten. „Mit der ersten Übung am 8. Juli am Olympiahof Steinmann eröffnen wir dann wirklich die Saison“.

Zuvor stehe noch am 1. Juli der Ausmarsch zum Schützenfest Grafenwald an. „Wir erwarten bei der ersten und den drei übrigen Übungen 1000 Teilnehmer oder mehr. Ich denke, dass viele diese traditionsreichen Veranstaltungen in den letzten Jahren vermissten, und sich über den Wiederbeginn freuen werden“, so Markus Josten.

Ohnehin seien die Vereine in Kirchhellen tief in der Gesellschaft verwurzelt. Mitglieder träfen sich nicht nur im Vereinsleben, sondern auch auf der Arbeit, in der Schule oder Nachbarschaft. Einige Familien seien schon in der dritten, wenn nicht sogar vierten Generation Mitglied der Schützen.

Ab der ersten Übung können sich Mitglieder und Interessenten wieder eintragen. Der Schützenblock, eine Karte, die Zugang zu allen Veranstaltungen und Terminen ermöglicht, kostet dieses Jahr 145 Euro. Wer das Schützenfest als Besucher erleben möchte, kann sich, wie bei anderen mehrtägigen Festivals, eine Tageskarte zwischen zehn und 15 Euro kaufen. Auch neue Schützenmützen und Holzgewehre bietet die Allgemeine Bürger-Schützengesellschaft Kirchhellen an. Im Schuhhaus Möller werden die Mützen ab Juli für 60 Euro pro Stück angeboten.

Neue Attraktionen auf dem Schützenfest Kirchhellen

„Für dieses Jahr haben wir neben dem Festzelt, in dem über 2500 Menschen Platz finden, noch einen gemütlichen Biergarten eingeplant, um mehr Sitzgelegenheiten zu schaffen“, so Geschäftsführer Markus Josten. Auch für gute Musik sei gesorgt: Die Schützengesellschaft habe traditionell zwei Blaskapellen für die offiziellen Programmpunkte und das Schützenfest engagiert. „Darüber hinaus spielen drei Bands über das Wochenende verteilt. Wir haben darauf geachtet, Musik auszuwählen, die eigentlich allen gefällt“, so Josten.

Für Familien und Kinder habe die Schützengesellschaft einen kleinen Rummel geplant, auf dem es neben Leckereien auch die üblichen Kinderspiele und Schminkstände zu besuchen gibt. Auf Sponsoren seien sie nicht angewiesen, da sich die Veranstaltung mit über 4000 erwarteten Besuchern über die Spesen und Schützenblöcke refinanziere.

„Wir mussten den Bierpreis von 1,60 Euro 2017 auf jetzt zwei Euro erhöhen, ansonsten hielt es sich aber im Rahmen. Einige unserer Partner haben die Pandemiejahre wirtschaftlich nicht überstanden, sodass wir unser Team dahingehend erneuert haben“, so Markus Josten. In die Zukunft blicke er optimistisch, denn die Begeisterung der jüngeren für die Schützentraditionen spüre er durchaus.

Die Übungen finden am 8. und 22. Juli sowie am 5. und 19. August statt, Treffpunkt ist immer das Brauhaus am Ring um 15 Uhr.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop