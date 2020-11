Für viele Menschen sind Weihnachten und die besinnliche Adventszeit auch mit gemeinsamen Erlebnissen in den Kirchen verbunden. Viele liebgewonnene, traditionelle Gewohnheiten können aber in dieser besonderen Zeit nicht wie gewohnt stattfinden. Neue Ideen für die Adventszeit müssen her. Deshalb bieten die drei Kirchen der Pfarrei St. Johannes der Täufer neue stimmungsvolle Adventsimpulse für Familien (aber nicht nur) an allen Sonntagen im Advent vor den Kirchen an.

Verbindung von Spaziergang und Andacht

Den Anfang machte am 1. Adventssonntag die Kirche Hl. Familie in Grafenwald. „Wir wollen damit die Menschen schon auf die Weihnachtszeit einstimmen, aber auch vorbereiten, da auch rund um Weihnachten Gottesdienste draußen stattfinden werden“, erklärt Pfarrer Christoph Potowski. Man dürfe leider nur 70 Leute einlassen, deshalb müsse das Platzproblem mit kurzen Gottesdiensten vor den Kirchen gelöst werden. Man wolle mit dem Impulsen den Leuten anbieten, nach einem Spaziergang, der sich bei kaltem, sonnigem Herbstwetter anbot, auch einen neuen Gedankengang aufzunehmen.“ Wenn man gemeinsam unterwegs ist, kann man auch anschließend hierher kommen“, sagte der Seelsorger.

Trotz eines zeitgleichen Kindergottesdienstes in Kirchhellen sind auch Familien zum Adventsimpuls vor die Kirche Heilige Familie in Grafenwald gekommen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Obwohl Potowski ursprünglich Sorgen hatte, das sich wegen des Kindergottesdienstes in Kirchhellen keine Gläubigen einfinden würden, waren doch immerhin noch rund 30 Personen gekommen, die meist tatsächlich nach ihren Spaziergängen kamen. „Wenn so ein Angebot da ist, wollen wir es auch wahrnehmen“; „Ist was anderes in dieser Zeit“; „ Ein schönes Angebot“ und „Wir sind in dieser Zeit lieber draußen vor der Kirche als drinnen“, so hieß es bei den Besuchern .

Positive Resonanz

Pfarrer Potowski stellte den viertelstündigen Impuls vor der Kirche neben dem beleuchteten Baum und Kerzen aus Baumstümpfen unter das Motto „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit...“. Türen seien zu einem bedeutenden Schlüsselbild für den Advent geworden, man könne sie schließen, öffnen oder hindurchgehen: Dies bedeute oft auch Veränderungen und einen neuen Weg. Auch wenn in diesem Jahr die Adventszeit anders sei als gewohnt, könne man sich auf die Weihnachtszeit freuen. Nach dem Segen erhielten die Gläubigen noch kleine, aus Papier geschnittene Türen. Mit individuellen Wünschen, Gedanken und Hoffnungen beschrieben können sie einen Impuls an der eigenen Wohnungstür bedeuten. Christa, Linda und Heinz Kalthoff fanden den Impuls „eine super Idee, wunderbar, dass es so stattgefunden hat.“ Lydia Appelmann lobte die neue Form, mit der sie sich „auf Weihnachten einstimmen will.“

Zur Pfarrei St. Johannes der Täufer gehören die Kirchen in Kirchhellen, Grafenwald und Feldhausen, deshalb finden die Adventsimpulse auch an allen Adventssonntagen in Feldhausen um 16.30 Uhr, um 17 Uhr in Kirchhellen statt. Den Anfang macht Grafenwald um 16 Uhr. Dort gibt es zusätzlich Adventsmeditationen mit Impuls, Besinnung und Stille und zwar jeweils freitags von 17 bis 17.30 Uhr.

Alternative Angebote für Senioren

Für Senioren gibt es in den Pfarrheimen der drei Teilgemeinden anstelle der früheren Seniorentreffs „besondere Adventsandachten“ mit Motiven. Montags um 15 Uhr in Kirchhellen, Mittwochs 14.30 in Feldhausen und Mittwoch 15 Uhr in Grafenwald. Näheres gibt es auf der Homepage der Pfarrei: www.stjk.de .