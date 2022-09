Kirchhellener Jugend-Kloster bietet buntes Ferienprogramm

Bottrop-Kirchhellen. Die Herbstferien stehen vor der Tür. Das Jugend-Kloster in Kirchhellen bietet Kindern und Jugendlichen ein lehrreiches Ferienprogramm.

Die Herbstferien nähern sich und das Jugend-Kloster organisiert ein kreatives Ferienprogramm. Vom 4. bis zum 14. Oktober wird den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen der Umgang mit Feuer sowie das Thema Up-Cycling näher gebracht. An dem Programm des Kirchhellener Jugend-Kloster können Kinder und Jugendliche in dem Alter von acht bis 14 Jahren teilnehmen.

In zwei Wochen wartet ein vielfältiges Programm auf Kinder und Jugendliche

In der ersten Woche vom 4. bis zum 7. Oktober lernen die Teilnehmer den Umgang mit Feuer. Passend dazu sind Dortmunder Feuerpädagogen eingeladen, die ihr Wissen mit den Kindern und Jugendlichen teilen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen wird vor Ort erwartet. Die Einsatzkräfte erklären ihren Job und stellen ihre Geräte vor. „Das Highlight soll sein, dass die Kinder unter Aufsicht einzelne Geräte ausprobieren dürfen“, sagt die pädagogische Mitarbeiterin Laura Scheier. Den Mitmachenden wird außerdem gezeigt, wie richtig gekokelt wird und sie dürfen mit Feuer malen. Für die erste Woche sind bereits 24 von 30 Anmeldungen eingetroffen.

Die zweite Woche vom 10. bis zum 14. Oktober befasst sich mit der Thematik des Up-Cyclings. Dafür kommt eine Künstlerin aus Essen, die mit den Kinder und Jugendlichen Sterne aus Altpapier bastelt. Für die Woche sind noch mehrere Plätze frei.

Up-Cycling wird nicht nur thematisiert sondern auch umgesetzt

Die große Gruppe der Teilnehmer wird in kleinere Gruppen unterteilt. Während eine Gruppe bei den Gästen die verschiedenen Materien der Themen vertieft, bietet das Jugend-Kloster einige eigene Workshops an. Es kann beispielsweise, passend zum Thema Up-Cycling, eine alte Tasche bemalt werden. Passend zum Herbst sollen Kürbisse geschnitzt werden, die der Hof Maaßen sponsort. Das Innenleben der Kürbisse soll in der Küche wiederverwertet werden.

Die Kinder und Jugendlichen halten sich von 9 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Jugend-Klosters auf der Hauptstraße 90 in Kirchhellen auf. Den ganzen Tag ist für Beschäftigung gesorgt. Bei so viel Planung achten die Organisatoren aber auch auf genügend freie Zeit. Dafür wird es eine Hüpfburg geben und das Spielemobil aus Gladbeck kommt mit einer Rollrutsche.

Jugend-Kloster Kirchhellen: Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Für Verpflegung ist auch gesorgt. Mitbringen müssen die Kinder nur eine beschriftete Trinkflasche, ein Handtuch und wetterfeste Kleidung sowie festes Schuhwerk. Handys würden nicht gebraucht werden, meistens vergessen die Kinder ihre Handys und konzentrieren sich ganz auf das Programm.

Das Ferienprogramm ist von einem bunten Team, vieler Generationen, organisiert. „Oftmals kommen Kinder auch alleine hier hin und finden direkt neue Freunde. Da soll keiner vor zurückscheuen“, erklärt Laura Scheier. Die letzten Ferienprogramme seien ein voller Erfolg gewesen und es seien reichlich positive Rückmeldungen eingetroffen.

Kosten und Anmeldung Die erste Woche vom Dienstag, 4. Oktober, bis zum 7. Oktober, kostet 60 Euro. Aufgrund des Feiertages am 3. Oktober entfällt ein Aktionstag. Die zweite Woche vom Montag, 10. Oktober, bis zum 14 Oktober kostet 75 Euro. Gerne sind Eltern dazu eingeladen, Kuchenspenden mitzubringen. Anmeldungen: www.jugend-kloster.de

