Kirchhellener Hof Sagel bietet wieder Fleischverkauf vor Ort

Bottrop-Kirchhellen. Frisches Fleisch direkt aus der Region bietet der Hof Sagel in Kirchhellen. Der Hof verschreibt sich einer tiergerechten Landwirtschaft.

Der Bauernhof Sagel veranstaltet am Samstag, 25. Februar, von 9 bis 17 Uhr erneut einen Fleischverkauf vor Ort auf dem Dahlberg.

Burkhard Sagel, Landwirt und Betreiber des Bauernhofes, bietet seinen Kunden an diesem Tag eine große Auswahl an frischem Fleisch von Rind und Schwein an. Während des Fleischverkaufs können sich die Kunden mit Frischfleisch eindecken und den Vorrat bis zum nächsten Verkaufstermin auffüllen.

Hof Sagel bietet dabei sowohl Hack als auch Braten, Steaks oder Gulasch. Wer Fleisch mit guter Qualität direkt aus der Region möchte, statt Billigfleisch aus dem Supermarkt zu kaufen, wird bei Fleischverkäufen auf regionalen Bauernhöfen fündig.

So steht für den gelernten Landwirt vor allem das Tierwohl an erster Stelle und unterscheidet seine Tierhaltung von anderen Schweine- und Rinderbetrieben. 2016 hat Sagel seine letzten konventionell gehaltenen Schweine aus dem Stall geholt und knüpft seitdem an einem Netzwerk für Haltungsformen, die er zunächst als „soziale Landwirtschaft“ bezeichnet hat.

Inzwischen haben er und seine Mitstreiter als Ziel die so genannte „tierfreundliche Landwirtschaft“ ausgerufen.

Vom Fleischverkauf bis Kuh-Kuscheln: Hof Sagel bietet verschiedene Veranstaltungen

Zusammen mit seinen Mitarbeitern veranstaltet Burkhard Sagel neben den regelmäßigen Fleischverkäufen auch Aktivitäten wie Grillseminare oder Kuh-Kuscheln. Kinder und Erwachsene können auf dem Hof Kontakt zur Natur und den Tieren finden und Sagels tierfreundliche Landwirtschaft kennen lernen.

Und auch beim Verkauf seines Fleisches setzt der Bauer auf moderne und zeitgemäße Wirkung. So können interessierte Kunden ihr Fleisch nicht nur beim Fleischverkauf vor Ort erwerben, sondern ihre gewünschten Produkte online als Fleischpakete zusammenstellen und sich diese liefern lassen.

