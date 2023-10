Kirchhellener Bauer bietet wieder Gemüsegärten zur Miete an

Bottrop-Kirchhellen. Beim Bauernhof von Burkhard Sagel gibt es wieder 90 vorbereitete Gärten für den Eigenanbau von Gemüse. Hier die Anmeldefristen für Interessierte.

Auch in der kommenden Gartensaison kooperiert Kirchhellens Bauernhof Sagel wieder mit „meine ernte“. Damit ist Burkhard Sagels Hof einer von deutschlandweit 32 Bauernhöfen und Standorten, die an dieser Mietgärteninitiative beteiligt sind.

In Kirchhellen bietet „meine ernte“ dann wieder 90 Parzellen in unterschiedlicher Größe an. Der Clou: Die Gärten mit 45 oder in der Familiengröße mit 90 Quadratmetern sind bereits fertig vorbereitet und werden von Profis mit zehn beziehungsweise 20 Gemüsekulturen bestückt und müssen dann von den Mietern nur betreut (und abgeerntet) werden.

Es gibt Parzellen in unterschiedlichen Größen – Mietzeit vom Frühjahr bis Herbst

So können auch „Stadtkinder“ vom Frühjahr bis Herbst ihren eigenen Garten besuchen und bewirtschaften und vor allem gesundes Gemüse, garantiert ohne Pestizide oder Fungizide, ernten. Für Fragen steht Expertenteam zur Verfügung. Geräte oder Gießmöglichkeiten gibt es ebenfalls inklusive am jeweiligen Standort. Die Idee ist im Ruhrgebiet bereits fest verwurzelt. So bietet „meine ernte“ neben Kirchhellen auch Parzellen in Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen oder Herten an.

Für die 90 Kirchhellener Parzellen bei Bauer Sagel ist eine Buchung ab 12. Oktober über den Onlineshop von „meine ernte“ möglich. Die kleinen Parzellen kosten 259 Euro, die doppelt so großen Familiengärten 479 Euro pro Saison einschließlich der beschriebenen Leistungen. Das Gute: Man kann erst einmal ausprobieren, wie es mit dem Gärtnern so klappt, bevor man sich eventuell einen eigenen Garen dauerhaft zulegt.

Info und Buchungen: meine-ernte.de. Ansprechpartner: Waldmar Eisenbeis: 0176 43256314.

