Rat beschließt den Neubau der Feuerwache Kirchhellen

Kirchhellen. Die Entscheidung war längst gefallen, jetzt hat der Rat den Beschluss gefasst: Feuerwache und Gerätehaus in Kirchhellen werden neu gebaut.

Die Feuer- und Rettungswache sowie das Gerätehaus der Ortswehr Kirchhellen werden neu gebaut. Diese Entscheidung war längst gefallen; jetzt hat der Rat den entsprechenden Beschluss gefasst und die Verwaltung beauftragt, den Kauf eines Baugrundstücks vorzubereiten.

„Wir bauen nächstes Jahr zwei neue Feuerwachen“, hatte Oberbürgermeister Bernd Tischler schon bei der Jahresvorschau angekündigt: eine neue Hauptwache als Ersatz für die marode Zentrale an der Hans-Sachs-Straße und eine neuen Wache im Dorf. Jetzt hat der Rat dazu den formellen Beschluss gefasst. „Aufgrund des nicht mehr länger vertretbaren baulichen Zustandes sowie des bestehenden Erweiterungsbedarfes und der sich an eine leistungsfähige moderne Feuerwache und an ein Gerätehaus einer großen Ortswehr der Freiwilligen Feuerwehr ergebenden Anforderungen besteht die Notwendigkeit, die Feuer- und Rettungswache II / das Gerätehaus der Ortswehr 16 (Kirchhellen) neu zu bauen“, heißt es im Ratsbeschluss. Dezernent Paul Ketzer hatte einen Ersatz für die Gebäude an der Schulstraße schon 2016 zur „höchsten Priorität“ erklärt. Untersuchungen hatten ergeben: Eine Sanierung wäre zu kompliziert und zu teuer.

Die Stadtverwaltung kümmert sich nun darum, die Planungen für einen Neubau und alle damit zusammenhängenden notwendigen Arbeiten in die Wege zu leiten, damit die politischen Gremien über einen Neubau an einem neuen Standort beschließen können. Die Verwaltung ist außerdem beauftragt worden, den für einen Neubau erforderlichen Erwerb eines geeigneten Grundstückes vorzubereiten und dem Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. Außerdem soll dem Ausschuss für Stadtplanung und Umweltschutz wegen der Notwendigkeit der planungsrechtlichen Bewältigung des Neubaus ein Planaufstellungsbeschluss zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.