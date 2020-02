Der Naturschutzbund (Nabu) zeigt ab Donnerstag im Hof Jünger seine Ausstellung „Die Rückkehr des Wolfes nach NRW“. Nach der Eröffnung lädt der Nabu um 19.30 Uhr ein zu einem „Erfahrungsaustausch mit offener Diskussion“. Die wird höchstwahrscheinlich kontrovers verlaufen - und genau so will es der Bottroper Nabu-Vorsitzende Stefan Voßschmidt haben.

Im Vorfeld der Diskussion macht Voßschmidt die Position seines Verbandes deutlich: „Der Wolf gehört nach Deutschland. Aber kein Schäfer soll auf den Kosten für den notwendigen Herdenschutz sitzen bleiben.“ Deshalb will der Nabu NRW Nachbesserungen bei der Wolfsrichtlinie des Landes.

Kritik an der Wolfsrichtlinie

Aus Sicht des Nabu zu Recht kritisiert etwa der SPD-Ratsherr Markus Kaufmann, selbst Tierhalter, das Zuschussverfahren als langwierig und kompliziert. Außerdem bleibt ein wichtiger Kostenfaktor beim Herdenschutz außen vor, sagt Voßschmidt: die Personalkosten für das Ziehen der Zäune, die im Wolfsgebiet Schermbeck Wölfin „Gloria“ mit der amtlichen Registrierung GW954f von den Schafen und Ziegen fern halten soll.

In den Wolfsgebieten wie in Kirchhellen fördert das Land die Anschaffung von „wolfsabweisenden Elektrozäunen“, nicht aber den Aufbau. Das will der Nabu NRW ändern. „Auch die Kosten für das Ziehen der Zäune soll das Land übernehmen“, fordert Voßschmidt. „Wir müssen eine Stundenvergütung für den Aufwand bekommen. Vor allem die kleinen Schafhalter dürfen nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben.“

Ministerium prüft Abschusskriterien

„Gloria“ habe mehrfach bewiesen, dass sie sich von Elektrozäunen nicht aufhalten lasse, sagen Wolfskritiker und fordern deshalb: Die Wölfin solle als „Problemwolf“ zum Abschuss freigegeben werden. Möglich macht das eine Änderung des Naturschutzgesetzes, das der Bundestag kurz vor Weihnachten verabschiedet hatte. Wenn ein Wolf „ernste und nachweisbare wirtschaftliche Schäden“ anrichte, sei im Einzelfall eine Entnahme (auf deutsch: ein Abschuss) möglich.

Ist „Gloria“ ein solcher Problemwolf? Das prüft das Landesumweltamt, nachdem es bereits nach „Glorias“ Tierrissen im November das Monitoring intensiviert hat. Über Ergebnisse von Monitoring und Prüfung machte das Ministerium am Mittwoch keine Angaben. Voßschmidt wirbt um Vertrauen: „Für die Entscheidung, ob Gloria geschossen wird oder nicht, hat das Landesumweltamt jede Menge Sachverstand versammelt.“

„Emotional aufgeladene Debatte versachlichen“

Der Bottroper Nabu-Vorsitzende weiß aber auch, dass eben dieses Thema im Hof Jünger kontrovers debattiert werden wird. Das sei auch ausdrücklich gewünscht: „Ziele der Ausstellung, des Vortags und der Diskussion sind es unter anderem, die aktuell emotional aufgeladene Wolfsdebatte faktenbasiert zu versachlichen.“ Er stellt sich dieser Diskussion gemeinsam mit dem Vize-Landesvorsitzenden Christian Chwallek, seinem Bottroper Vorstandskollegen Rolf Fricke, der Ausstellungsfotografin Susanne Pior, der Ausstellungsmacherin Katharina Stenglein, dem Gladbecker Wolfsexperten Eckhard Schwedhelm, dem Schäfer Achim Koop sowie Stefanie Sakkowitz von „Wikiwolves NRW“.

Info Die Ausstellung Mit der Ausstellung „Die Rückkehr des Wolfes nach NRW“ tourt der NABU NRW bereits seit über drei Jahren durchs Land. Die Wanderausstellung mit Bildern von Susanne Pior wird gefördert von der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen. Im Hof Jünger ist die Ausstellung zu sehen bei Eröffnung am Donnerstag, 27. Februar, von 18.30 bis 19.30 Uhr sowie bis zum 15. März an den Wochenenden: samstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr. Vortrag und Diskussion am Donnerstag um 19.30 Uhr kosten fünf Euro Eintritt.

Einen Schwerpunkt zum Thema Wolf hat die WAZ im Netz gebündelt: www.waz.de/thema/wolf .