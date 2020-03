Kirchhellen. Stadt richtet ab August Notgruppen an der Gartenstraße und in der Villa Körner ein. Eine weitere Kita soll in Grafenwald entstehen.

Zwei neue Kitas in Kirchhellen und Grafenwald werden die Versorgung mit Kindertagesplätzen im neuen Kindergartenjahr weit nach vorn bringen. Zwischen August und November muss allerdings noch die Not verwaltet werden.

Auf dem Gelände des ehemaligen Montessori-Kinderhauses an der Horsthofstraße arbeitet die Stadt-Tochter GBB mit Vollgas am Neubau einer Kita, in der die evangelische Kirche 100 Kinder betreuen will. Wie erhofft zum Start des Kindergartenjahres im August wird die Kita allerdings nicht fertig sein, weil die Verwaltung ausgerechnet bei diesem dringend benötigten Bau zu spät die Baugenehmigung erteilt hat. Oberbürgermeister Bernd Tischler hat sich für diese Panne schon mehrfach in Kirchhellen entschuldigt, zuletzt im Februar beim Neujahrsempfang der Kirchhellener SPD.

Zwischenlösung auch in der Villa Körner

Der Fachbereich Jugend und Schule rechnet jetzt mit der Eröffnung Anfang November, sagt Abteilungsleiterin Nadine Granow-Keysers. Kinder, deren Eltern schon ab August dringend einen Platz brauchen, sollen bis dahin in der evangelischen Kita an der Gartenstraße und in der Villa Körner betreut werden. In der Villa ist Platz, wenn im Frühjahr das Angebot für Kinder und Jugendliche umzieht in das neue Jugendzentrum an der Hackfurthstraße.

In Grafenwald plant die evangelische Kirche, zwei Großtagespflegen zu einer neuen Kita an der Martin-Luther-Sraße zusammenzulegen. Statt der bisher 14 Tagespflegeplätze entstehen so 12 Plätze für Kinder unter drei Jahren plus 25 Plätze für Kinder im Alter von drei Jahren und älter. Wie schnell diese Plätze im neuen Kindergartenjahr zur Verfügung stehen werden, „hängt ab von der Dauer der Umbauarbeiten“, sagt die Abteilungsleiterin.

Versorgungsquote steigt auf 122 Prozent

Mit dem Start der beiden Einrichtungen sind die Sorgen der Eltern um Kindergartenplätze aus den letzten Jahren vorerst Geschichte. „So gut wie Kirchhellen ist dann kein anderer Wohnbereich der Stadt aufgestellt“, sagt Nadine Granow-Keysers.

In Zahlen: Weil in den nächsten beiden Jahren voraussichtlich weniger Kirchhellener Kinder einen Kitaplatz brauchen werden, steigt die Versorgungsquote für Kindern ab drei Jahren auf mehr als 122 Prozent. Insgesamt gäbe es zum 1. August 2022 133 freie Plätze für neu zugezogene Familien sowie für Kinder aus Grafenwald und Feldhausen. Dort wird es nach den Berechnungen des Fachbereichs nicht genügend Plätze vor Ort geben für Kinder ab drei Jahren.

Der Plan des Fachbereiches: „Durch den Überhang im Wohnbereich Kirchhellen können die in Grafenwald und Feldhausen fehlenden Plätze kompensiert werden.“ In Feldhausen rechnet die Stadt zudem mit weiterem Zuzug von Familien durch die geplante Erschließung des neuen Wohngebietes zwischen Grüner Weg und Hohes Feld. Hier prüft der Fachbereich gerade, ob für diese Familien eine zusätzliche Kita nötig wird.