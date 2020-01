Info Rinderzucht auf dem Traditionshof

Der Mayhof am Vossundern entstand nach den Recherchen des Arbeitskreises Grafenwald im Heimatverein 1876. Erbaut hat ihn Franz Gerhard May aus Rentfort, der 1856 den Grafenwald gekauft hatte. Zwischen 1860 und 1873 ist May nach Kirchhellen-Holthausen gekommen und hat 1876 auf dem Besitz seines früheren Kompagnons beim Waldkauf einen Neubau mit der Adresse „Holthausen 90“ errichtet.

Sein Sohn Franz May, 1847 in Gladbeck geboren und 1906 in Köln gestorben, setzte sich seit 1893 für den Bau einer Kirche in Grafenwald ein. Er wurde Mitglied im Kapellenbauverein, stellte das Grundstück für die Kirche zur Verfügung und bürgte für 20 000 Mark Baukosten. 1899 wurde die Kirche eingeweiht. Im Jahr 2016 holte der Arbeitskreis Grafenwald einen historischen Mühlstein von der Grafenmühle in die Ortsmitte und weihte den „Franz-May-Platz“ ein. Damit ehrte er den Mann, der „zumindest in Grafenwald zu kurz kommt“, sagt Arbeitskreis-Sprecher Peter Scheidgen.

Schon vor dem Kirchbau hatte Franz May einen Großteil seines Grafenwälder Besitzes, darunter auch den Mayhof, an den Rheinstahl-Konzern verkauft. Später wohnten auf dem Hof der 1914 von Wilderern in der Hohen Heide erschossene Förster Paul Töfflinger und das Grafenwälder Original Fritz Schlüter, der dem Hof eine Zeitlang seinen Namen gab.

Seit 1878 gibt es die „Galloway Cattle Society“ in Schottland. Laut den Herdbüchern der ältesten schottischen Züchter ist die preisgekrönte Hasenbein-Mutterkuh die 167. „Nancy“ des langen Stammbaums.