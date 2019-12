Kirchhellen. Ökumenische Bewirtung in Krippencafé von St. Johannes: Samstag war der Frauenkreis dran, Sonntag das Team der evangelischen Bücherei.

Hier stärken sich die Besucher der Krippenlandschaft

St. Johannes ist auch in diesem Jahr wieder Anziehungspunkt für Tausende von Besuchern, die in der Pfarreikirche die große,liebevoll gestaltete Krippenlandschaft bewundern. Der zweite Anziehungspunkt nach oder vor der Besichtigung der weihnachtlichen Sehenswürdigkeit ist das Krippencafe, das zum nachadventlichen Treffpunkt geworden ist.

Angeregt durch die wachsenden Besucherzahlen entstand die Idee, die inzwischen so gut angenommen wird, dass sie aus dem Jahreskalender nicht mehr wegzudenken ist. Bereits zum 21. Mal dürfen sich die Besucher auf eine Vielzahl von Torten und Kuchen freuen. „Es zieht Kreise“, wissen Organisatorin Hermine Dohmen und Marion Weiner vom Frauenkreis, der am Samstag für den Service zuständig ist. Jeder Tisch ist besetzt, freie Plätze sind begehrt.

Traditioneller Treffpunkt nach den Feiertagen

Das Krippencafe ist mehr als ein Platz, an dem man sich mit Kaffee und Gebackenem stärken kann. Es ist vielmehr auch ein Ort der jährlichen Verabredung zum Klönen und Erinnern: „Es ist schon wieder ein Jahr her, Mensch wie die Zeit vergeht“, hieß es an einem Tisch. Für Kirchhellener und viele auswärtige Besucher ist das Krippencafe ein traditioneller Treffpunkt nach und zwischen den Feiertagen, vor oder nach dem Besuch der Krippenlandschaft.

Ehrensache: Kuchen und Torten sind selbst gemacht. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Doris und Wilfried Lingk aus Fuhlenbrock sind Stammgäste Sie spazieren erst gern durch Kirchhellen, anschließend geht es zur Krippe und zum Abschluss ins Cafe, „weil da die Kuchen selbst gemacht sind.“ Das Kirchhellener Ehepaar Jurczyk kommt „schon aus Tradition „ jedes Jahr: „Man trifft viele Bekannte aus dem Dorf und man kann sich unterhalten“.

„Kuchen essen für den guten Zweck“

Auch Egon und Ria Dieckmann aus Kirchhellen sind hier „um Leute zu treffen“. Sie kommen immer an mehreren Tagen „ um die Aktion zu unterstützen. „ Ins Gespräch kommen will auch Helga aus Kirchhellen, sie verbindet den Cafebesuch mit der anschließenden Messe. Beim „Singen an der Krippe“ ist sie ohnehin aktiv beteiligt.

Bärbel Nikoleit nimmt wie jedes Jahr die Krippe und das Cafe zum Anlass, sich mit Verwandten aus Westerholt zu treffen und „Kuchen essen für den guten Zweck.“ Seit Jahren verabreden sich die ehemaligen Kolleginnen Elke aus Gladbeck und Anna aus Dinslaken hier, um sich mal wieder auszutauschen. Es entstehen aber auch neue Bekanntschaften.

Ein Schild weist den Besuchern der Krippenausstellung den Weg zur Kirchentür, die von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist.M Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Torten, Waffeln, Stuten

Die Ehepaare Lepping und Grünberg sind ins Gespräch gekommen, weil sie gemeinsam an einem Tisch sitzen. Familie Grünberg hat es zum ersten Mal geschafft, Kaffee und Kuchen zu bekommen. denn „in den letzten Jahren war es immer zu voll.“ Leppings waren da erfolgreicher: „ Wir kommen jedes Jahr um die Krippe zu sehen und anschließend Kaffee zu trinken.“

Die Torten werden von den jeweils „diensthabenden“ Gruppen und Vereinen gebacken, Mehr als 30 Torten hat Marion Weiner heute gezählt, dazu kommen Waffeln und frischer Stuten. Der Kaffee dazu wird selbstverständlich fair im „Eine-Welt-Laden“ gekauft. Wie immer geht der Erlös an verschiedene caritative Einrichtungen im „Dorf“. . „Es kommen einige Wünsche zusammen“, berichtet Hermine Dohmen. Von dem vermutlich wieder fünfstelligen Betrag soll in diesem Jahr ein Großteil an die Pfarrei gehen wegen der anstehenden Kirchenrenovierung.