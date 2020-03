Der Verein für Orts- und Heimatkunde führt einen neuen Familienbeitrag ein. Das hat die Hauptversammlung einstimmig beschlossen. Außerdem wurde der Vorstand erweitert.

Vereinsvorsitzender Peter Pawliczek stellte den Mitgliedern die neue Familienmitgliedschaft vor. Sie kostet für Eltern und Kinder bis 18 Jahren 25 Euro pro Familie. Dafür bekommen die Neumitglieder unter anderem das jährliche Buch aus der Schriftenreihe des Heimatvereins. Seit 1971 dokumentieren in dieser Reihe Heimatforscher im Auftrag des Vereins Kirchhellener Geschichte, Dorfleben und Sprache.

699 Mitglieder

Mit der neuen Familienmitgliedschaft will der Vorstand die Mitgliederzahl von derzeit 699 steigern. Vor allem junge Neumitglieder will Pawliczek auf diese Weise in den Verein holen. In den Vorstand geholt haben die Mitglieder Susanne Breit vom Schuhhaus Möller als neue stellvertretende Vorsitzende. Schatzmeister Willi Stein und Schriftführerin Angelika Köster wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Landschaftsansichten, religiöse Motive und Stillleben hat Niko Iwanow in Kirchhellen hinterlassen. Die Ausstellung „Bilder von Niko" im Heimathaus zeigt bis zum 22. März viele seiner Werke. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die größte öffentliche Wahrnehmung erreicht der Heimatverein mit seinen Ausstellungen. 2197 Besucher kamen im vergangenen Jahr. Großes Besucherinteresse hat schon die letzte Woche eröffnete Schau „Bilder von Niko“ ausgelöst. Pawliczek und Kurator Willi Stein haben bei vielen Familien im Dorf sowie bei Recherchen im Münsterland zahlreiche Werke des ehemaligen russischen Zwangsarbeiters Niko Iwanow zusammengetragen. Iwanow blieb nach dem Zweiten Weltkrieg als Landarbeiter im Dorf und verdiente sich Zubrot und Zigaretten mit seinen Gemälden. Magnus Thesing, Leiter der Bezirksverwaltungsstelle, hat mit Hilfe alter Meldelisten seinen Aufenthalt im Dorf dokumentiert, bis er Ende 1956 nach Rheine umzog.

Ausstellung zum VfB-Geburtstag

Am 24. Mai eröffnen Heimathaus und VfB Kirchhellen im Heimathaus die Ausstellung zum 100. Geburtstag des VfB, die während der 100 Tage des Festprogrammes zu sehen sein wird. Eine dritte Ausstellung, für die Pawliczek schon eifrig sammelt, dokumentiert die Geschichte der Kirchhellener Schulen. Anlass dafür ist das Auslaufen der Hauptschule in diesem Sommer nach 50 Jahren sowie das 70-jährige Bestehen der Gregorschule.

Feste Bestandteile im Jahresprogramm des Vereins sind Veranstaltungen wie die Dichterlesung auf Schloss Beck gemeinsam mit der Historischen Gesellschaft, die jährlichen Vereinsfahrten, historischen Wanderungen sowie Veranstaltungen füe Senioren. Sie werden gefördert von der Söller-Stiftung und im Wechsel veranstaltet vom Heimatverein und der Kolpingsfamilie.