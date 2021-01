Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Bottrop leicht verletzt worden.

Verkehrsunfall Fahrradfahrer aus Dinslaken bei Unfall in Bottrop verletzt

Bottrop-Kirchhellen. Als der Radler aus einem Waldstück fährt, kommt ihm plötzlich ein Pkw entgegen. Beim Bremsvorgang stürzt der Mann von seinem Rad.

Bei einem Unfall in einem Kreuzungsbereich am Alten Postweg ist am Mittwoch, gegen 15.05 Uhr, ein Fahrradfahrer verletzt worden.

Der Mann (54) aus Dinslaken fuhr gerade aus einem Waldstück. Im gleichen Moment kam ihm eine Autofahrerin (52) aus Recklinghausen entgegen. Der Radfahrer bremste stark ab und stürzte. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Es entstand offenbar kein Sachschaden, berichtet die Polizei.