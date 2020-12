Kirchhellen Weihnachten wird stattfinden, hat das Pastoralteam von St. Johannes versprochen. So lösen sie dieses Versprechen ein - auch ohne Festmessen.

Solche Weihnachten hat noch keiner aus dem neuen Pastoralteam von St. Johannes erlebt.26 Messen, Gottesdienste, Impulse und andere Formate hatten sie vorbereitet für die Feiertage – und am Sonntag schweren Herzens abgesagt. Trotzdem sagen die Seelsorger: „Wir feiern Weihnachten und sind für Sie da!“ Wie das funktioniert? Im Netz und im ganz kleinen Kreis, sagen Pastor Christoph Potowski, Pastoralreferent Werner Koschinski und der neue Diakon Christian Kott. Ein Überblick.



Feiern daheim: 200 Tüten mit Impulsen für Gottesdienstfeiern hat die Gemeinde bisher verteilt. „Aus den Bestellungen wissen wir, dass wir allein mit diesem Angebot 1000 Menschen erreichen“, sagt Potowski. Wer jetzt noch Entwürfe für Gottesdienstfeiern im Wohnzimmer sucht, findet sie in den Kirchen in Grafenwald und Feldhausen sowie am „Wunschbaum“ auf dem Kirchplatz von St. Johannes.

Die Online-Angebote



Feiern im Netz: Auf der Homepage der Gemeinde (www.stjk.de) finden sich Links zu YouTube-Videos mit aufgezeichneten Gottesdiensten. Viele dieser Online-Beiträge sind „mit heißer Nadel gestrickt, aber qualitativ sehr gut geworden“, findet Kott. Heiligabend sind ab 14 Uhr ein Kinderwortgottesdienst mit Krippenspiel sowie ein Musikimpuls zu sehen sein, ab 16.30 Uhr ein Familiengottesdienst und die Christmette ab 20 Uhr.

An den Weihnachtsfeiertagen sind jeweils ab 11.30 Uhr Beiträge aus dem Pfarrheim St. Johannes, der Kirche St. Mariä Himmelfahrt und aus der Kirche Heilige Famile zu sehen. Impulse sind auch auf Instagram sind unter „johanneskirchhellen“ Impulse zu sehen. „Über diesen Kanal erreichen wir derzeit immer mehr junge Erwachsene“, sagt Potowski. „Facebook nutzen wir eher als Nachrichtenkanal.“

Weitere Themen Ein Heiligabend mit 14 Anlaufpunkten überall im Dorf

Die Anlaufpunkte



Weihnachtsspaziergänge: An elf Anlaufstellen hat das Seelsorgeteam kurze Impulse hinterlegt. Heiligabend ab 14 Uhr wird dort das Friedenslich brennen. Wer daran sein eigenes Windlicht entzündet, kann es mit nach Hause nehmen der weiterreichen. Die Orte: Strangemanns Kapelle in Ekel, Liborikapelle in Feldhausen, das Hagelkreuz in Overhagen, Hof Overgünne am Lippweg, Ecke Burgstraße/Kaplan-Xanten-Straße, Pieperhoffs Kreuz am Reckelsberg, am Weihnachtssee in der Heide, Defftenkreuz am Sensenfeld, Hotforts Kreuz am Schäferweg sowie der Eingang zu Prosper IV am Vossundern.

Die Krippen



Weitere lohnende Stationen für Spaziergängen: Auf den Kirchplätzen wird es am Heiligen Abend zwischen 14 und 17 Uhr Möglichkeiten zu Begegnungen mi dem Pastoralteam geben. Natürlich lohnt sich im Dorfkern auch der Besuch an der Krippe, diesmal aufgebaut am Johann-Breuker-Platz in den Schaufenstern des Schuhhauses Möller.

An den Weihnachtstagen sind in den Kirchen in Grafenwald und Feldhausen auch die dort aufgebauten Krippen zu sehen. Und wer Glück hat, ist dabei, wenn die Kirchenmusiker dort weihnachtliche Musik machen. Auch die Kirche im Jugendkloster an der Hauptstraße 90 ist geöffnet.

Neue Formate pflegen



Einige der aus der Not geborenen neuen Begegnungsformate will das Seelsorgeteam auch nach Corona pflegen und ausbauen. Christian Kott erinnert an die überraschend gut besuchten Adventsimpulse auf den Kirchplätzen, Pastor Potowski an den Erfolg der Online-Angebote „Die Gläubigen sind digitaler geworden.“ Koschinski stellt fest: „Es haben sich neue soziale Rituale entwickelt. Auf die können wir aufbauen.“ Mit Sorge blickt Potowski allerdings auf die Gruppe von Schülern, die zu den Verlierern des Homeschoolings zählen: „Zehn Prozent der Schüler erreichen wir nicht mehr. Da müssen wir nachdenken über aufsuchende Jugendarbeit.“ Kott ist sicher: „Auch für die Kirche gibt es nach Corona kein ,Weiter so‘“.



Und wie werden sie Seelsorger selbst das ungewöhnlichste Weihnachten der letzten 70 Jahre verbringen? Christian Kott will den Heiligen Aben mit dem Kinderwortgottesdienst einläuten. Zur Bescherung kommt der Klassiker auf den Tisch: „Kartoffelsalat mit Würstchen.“ Werner Koschinski will mit seiner Familie im Garten ein „Hirtenfeuer“ entzünden und dort die Weihnachtsgeschichte lesen vor der Bescherung. Und Pater Potowski feiert im Pfarrhaus mit Pater Perya. Der ist auch fürs Abendessen zuständig. Er kocht nämlich sehr gut.