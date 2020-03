Kirchhellen. Feierabendmarkt, Frühlingserwachen, katholische Gottesdienste, plattdeutsches Theater, Chorproben: Was alles derzeit abgesagt wird im Dorf.

Die Schampusflaschen waren noch nicht geöffnet, aber die Schnittchen geschmiert. Doch eine halbe Stunde vor Beginn des „Frühlingserwachens“ in der Dorfmitte entschied die Werbegemeinschaft am Samstag Wir sagen ab.

Samstag von 10 bis 13 Uhr hatten 30 Geschäfte entlang der Hauptstraße ihre Kundschaft mit Sekt, Frühstück und Sonderaktionen verwöhnen wollen. „Das ist und bleibt im Prinzip eine gute Idee, und bei diesem strahlenden Frühlingswetter tut die Absage doppelt weh“, sagt Stephan Kückelmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft.

„Livemusik passt nicht wirklich“

„Das Frühlingserwachen ist zwar im engeren Sinn keine Veranstaltung und deshalb von den Verboten nicht wirklich betroffen.“ Aber die Einladung in die Dorfmitte stehe im Gegensatz zu der Vorgabe, die seit Donnerstag von der Bundeskanzlerin abwärts immer wieder gepredigt wird: Vermeidet soziale Kontakte. „Dazu passt es nicht wirklich, wenn wir heute Livemusiker durch die Läden schicken“, sagt Kückelmann.

Die Entscheidung, sagt er selbstkritisch, hätte man auch schon am Freitag treffen können. Doch da hatte der Veranstalter jede Menge andere Dinge zu tun: Vor allem Absagen zu verschicken. „Absagen ist für mich derzeit eine Dauerbeschäftigung“, sagt er.

Erster Feierabendmarkt abgesagt

Eine dieser Absagen hat er am Freitag auch ins Dorf geschickt. Inhalt: bis auf Weiteres kein Kirchhellener Feierabendmarkt wegen des Coronavirus.. „Davon betroffen ist mindestens das angedachte Opening am 3. April“, sagen Kückelmann und sein Veranstaltungspartner Tobias Lindemann. „.Wann unsere Feierabendmarktsaison starten wird, können wir derzeit nicht absehen. Sobald wir verantworten können, dass der erste Feierabendmarkt stattfinden kann, werden wir euch umgehend informieren. Sofern es sinnvoll und möglich sein wird, werden wir versuchen ausgefallene Feierabendmärkte nachzuholen.“

Was noch alles ausfallen wird

Bis auf Weiteres dicht: die evangelische Kita an der Gartenstraße. Foto: Kai Süselbeck

Das Bistum Münster hat angeordnet: Ab sofort und bis auf Weiteres keine Gottesdienste in Kirchhellen. Aber: Die Gotteshäuser bleiben geöffnet zum persönlichen Gebet.

Die evangelische Pauluskirche hat am Sonntag den Kindergottesdienst abgesagt und die Probe des Kinderchores. Auch der für den 22. März geplante Liedergottesdienst mit Jonathan Leistner und Band fällt aus.

Die Theatertruppe der Kolpingsfamilie Kirchhellen wird ihr plattdeutsches Theaterstück „Den ledigen Baugrund“ nicht wie geplant viermal im Brauhaus zeigen. Kolping-Vorsitzender Thomas Stewering: „In Verantwortung für unsere treuen Theatergäste bedauern wir, dass wir das Theaterstück aufgrund der Coronaepidemie absagen müssen.“ Damit die Proben nicht umsonst gewesen sind, plant die Kolpingsfamilie eine Verschiebung um ein ganzes Jahr, sagt Stewering: „Das Stück wird nach jetziger Planung im März 2021 aufgeführt.“ Die bereits erworbenen Eintrittskarten werden gegen Erstattung des Geldes zurückgenommen, ein Termin dafür wird noch bekannt gegeben. Außerdem kann die erworbene Eintrittskarte im nächsten Jahr gegen eine neue Eintrittskarte eingetauscht werden. Den Erlös aus nicht zurückgegebenen Karten wird die Kolpingsfamilie einem sozialen Zweck zuführen.

Außerdem meldet die Kolpingsfamilie zwei weitere Absagen: Die montäglichen Doppelkopfrunden werden frühestens wieder ab dem 20. April stattfinden. Und die Fahrt zur Meyer-Werft am 25. März ist verschoben auf den 21. Oktober.

In Feldhausen bleibt das Pfarrheim am Vikars Kamp ab sofort geschlossen. Die Chorproben des Feldhausener Kirchenchores fallen bis auf Weiteres aus.

Der Schützenverein Grafenwald hat seine Frühjahrsversammlung abgesagt. Analog zu den Erlassen der Landesregierung wird bis Sonntag, 19. April, auch der Schießkeller nicht bespielt. Deshalb fällt das Osterschießen am 29. März ebenfalls aus. Aber Schützen sind optimistische Menschen: Der geschäftsführende Vorstand hat die Brauereibesichtigung am 24. April noch nicht abgesagt in der Hoffnung, „dass Normalität einkehren wird“.