Bestellen, bitte: Letzter Aufruf für Luxus zum Fest

Was kommt im Dorf zu Weihnachten und Silvester auf den Tisch? In vielen Fällen lautet die Antwort: edler Fisch, sagt Janet Gahlen, Fisch-Sommeliere vom Wochenmarkt. Aber die Geschmäcker hätten sich gewandelt in den letzten Jahren. Sie gibt Tipps, welchen Fisch Kunden guten Gewissens kaufen können. Luxus zum Fest geht gut, sagt Kim Tefett vom Vitaminkorb und bietet ihren Kunden Wintertrüffel an. Auf Bestellung, versteht sich.

Fisch-Sommeliere Janet Gahlen verkauft auf den Wochenmärkten in Kirchhellen und Essen-Rüttenscheid. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Weihnachten ohne Karpfen ist bis heute undenkbar in Polen. Deshalb war der Karpfen auch im Ruhrgebiet über Jahrzehnte fester Bestandteil der Tafel am Heiligen Abend. Dieser Brauch stirbt aus, beobachtet de Fisch-Sommeliere. „Ich habe vor Weihnachten bis jetzt erst einen Karpfen verkauft. Vor drei Jahren waren es noch 250 Kilo.“ Dieser Trend zeichnete sich aber in den letzten Jahren schon ab. 2014 setzten Janet Gahlen und Tochter Michelle 40 Karpfen im Gladbecker Nordparkteich aus, weil die Weihnachten und Silvester unverkauft überlebt hatten.

„Aal wird dieses Jahr viel verkauft“

Ein Traditionsfisch zu Weihnachten bleibt der Aal. „Der wird dieses Jahr sehr viel verkauft, vor dem Fest kaufen die Leute auch ganze Fische“, sagt Janet Gahlen. Aber dürfen Fischliebhaber Aal überhaupt noch kaufen? Ist der nicht vom Aussterben bedroht und steht auf der roten Liste des Washingtoner Artenschutzabkommens? Deshalb ist es so wichtig, auf das richtige Siegel zu achten.

Janet Gahlen verkauft Aal mit dem ESF-Siegel der 2015 gegründeten „Eel Stewardship Association“ (ESA), 2015 gegründet von deutschen und niederländischen Fischzüchtern; auch England, Deutschland und die Niederlande sind Mitglied, weitere sollen folgen. „50 Cent pro Kilo zahle ich mehr, damit die ESA Glasaale aussetzt“, sagt Janet Gahlen. Neben dem Aussetzen von Millionen Glas- und Jungaalen in Süßwasser hilft die ESA dem bedrohten Fisch auf seinem Rückweg zu den Laichgründen.

Lachs frisch oder geräuchert

Der Deutschen Lieblingsfisch zum Fest bleibt aber der Lachs, sagt Janet Gahlen, und zwar frisch, heiß (Stremel) und kalt geräuchert (Räucherlachs). Und auch hier kommt es auf die Herkunft an. Janet Gahlen empfiehlt Zuchtlachs aus Schottland, Irland und von den Färöer-Inseln.

Zuchtlachs aus Schottland darf seit 1992 das Gütesiegel „Label Rouge“ tragen, eine Auszeichnung, für die die Züchter strengste Auflagen zum Beispiel bei der Besatzdichte einhalten müssen. Inzwischen gibt es auch Zuchtlachs aus Norwegen, der dieses Label tragen darf.

Frisches von den Färöern

Neben Biolachs aus Irland hat das Team von Fisch Piotrowski auch Zuchtlachs von den Färöer-Inseln im Angebot. Hier steht das Label „Bakkafrost“ für einen der weltweit größten Lachsproduzenten in Familienhand, der bei der Aufzucht auf die umstrittene Chemikalie Ethoxyquin verzichtet. „Die stellen außerdem ihr Futter selbst her aus kleinen Fischen aus dem Nordostatlantik“, sagt die Fischexpertin. Diese Qualität hat ihren Preis: „Alle drei Lachssorten liegen bei einem Kilopreis von 39,90 Euro.“

Weißen Trüffel aus Italien hat der Vitaminkorb an der Kirchstraße vor Weihnachten im Angebot. Foto: Tefett

Schwarzer und weißer Trüffel

Um den Faktor 100 teurer ist dagegen die Delikatesse, die der Vitaminkorb an der Kirchstraße vor dem Fest im Angebot hat: Trüffel. Schwarzer Wintertrüffel aus Italien für 14,90 Euro pro zehn Gramm. Der weiße Trüffel aus Italien ist nochmal deutlich teurer: Das Gramm kostet 3,99 Euro.