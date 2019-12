Kirchhellen. Vor zehn Jahren hätte Klaus Schreiner in Ruhestand gehen können. Doch er blieb beim Baufachhandel Baupart - weil’s Spaß machte. Jetzt ist Schluss.

Baufachhandel verabschiedet Mitarbeiter nach 60 Jahren

Am 1. April 1959 hat Klaus Schreiner seine Kaufmannslehrer bei Baupart Borgmann begonnen. Gelernt hat er noch beim Großvater des heutigen geschäftsführenden Gesellschafters Jan Gerd Borgmann. Jetzt wurde er nach 60 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet.

Als Lehrling hat Klaus Schreiner noch im Eisenwarengeschäft am Altmarkt gelernt. Neben Fenstern und Türen lernte er Werkzeug und Maschinen an den Mann zu bringen, aber auch weiße Ware: Kühlschränke, Töpfe, Geschirr. „Wir haben damals sogar ein wenig Spielzeug verkauft“ erinnert er sich. Der Lehrling musste Heinzelmännchen für die Schaufensterdeko ausschneiden, die Straße fegen und zu Fronleichnam die Kreuze aufstellen. „Wenn ich von der Post kam, wurde der Bindfaden um die Pakete sorgfältig wieder aufgewickelt.“

„Alle 20 Jahre ein Umbruch“

In Schreiners langen Arbeitszeit hat die Branche drei tiefgreifende Umwälzungen erlebt, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Jan Gerd Borgmann. „Alle 20 Jahre kam irgendein Umbruch. Erst kamen die Warenhäuser, dann die Baumärkte und zuletzt das Internet. In jeder dieser Phasen sind Fachmärkte verschwunden, wenn sie sich nicht spezialisiert und angepasst haben.“

Borgmann passte sich an. 1967 teilten Erich und Hans Günter Borgmann das Geschäft auf. Erich blieb mit dem Einzelhandel in der Bottroper Innenstadt, Hans Günter zog auf der grünen Wiese in Grafenwald den Großhandel auf, heute mit dem Vertriebsschwerpunkt Türen und Tore ein Kerngeschäft des Unternehmens mit acht Standorten und mehr als 250 Mitarbeitern.

Der Gang nach Grafenwald

Schreiner ging mit nach Grafenwald und betreute im Außendienst Kunden in Bottrop, Gladbeck, Oberhausen und Kirchhellen. Später hat der bekennende Außendienstler („,Haben wir nicht’ gab’s bei mir nicht“) auch noch Kundenbeziehungen in Bochum, Castrop-Rauxel und Dortmund aufgebaut.

Schreiner blieb seinen Devisen treu: „Verkaufen kann jeder. Ich löse Probleme für die Kunden.“ Und: „Der Kunde ist der Brötchengeber, der Chef verteilt sie nur.“ Dabei scheute er vor keiner Aufgabe, lobt Borgmann: „Sie waren der erste im Großkundendienst, der Türen verkauft hat.“ Und dank seines enormen Gedächtnisses war er der „Meister seiner Klasse bei den kleinen Teilen“, sagt der Chef. Soll heißen: Er fand immer noch eine Bezugsquelle für Ersatzteile, wenn andere die Suche schon entnervt aufgegeben hatten.

Vorbild an Fleiß und Disziplin

Als Schreiner ins Rentenalter kam, wollte er weitermachen. Der Betrieb und jahrzehntelange Kundenbindungen „waren ein wenig wie Familie“, sagt er. „Ich habe meine Arbeitszeit natürlich nach und nach abgebaut.“ Der Chef hat es gern gesehen, weil Schreiner sein Wissen gern weiter gegeben hat an die jüngeren Kollegen. Und weil die sich eine Scheibe abschneiden konnten von seinem Fleiß und seiner Disziplin.

Deshalb kann sich Borgmann weitere Senioren-Experten im Betrieb vorstellen. „Wenn sich wie bei uns Modelle finden lassen, dass jemand noch einige Jahre tageweise sein Wissen und seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, können Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen profitieren. Für uns als Baupart-Gruppe ist dies definitiv ein Modell mit Zukunft.“

Aber nicht mehr für Klaus Schreiner. „Es hat mir immer Spaß gemacht. Aber kurz vor dem 75. Geburtstag muss es jetzt mal gut gewesen sein.“ Deshalb hat er am Donnerstag ein Zeichen für seinen Rückzug gesetzt: „Heute habe ich mein Diensthandy abgegeben.“