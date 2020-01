Langfristige Zukunft von Schweißtechnik-Spezialist gesichert

Als Spezialist im Bereich der Schweißtechnik und im Industriebedarf ist die Hild-Löbbecke GmbH an der Heinrich-Hertz-Straße in den vergangenen Jahren gewachsen. Mit der Übernahme jetzt zu Jahresbeginn durch die CA Brill GmbH aus Nordhorn sieht Uwe Kloss den Kirchhellener Standort und Betrieb zukunftssicher aufgestellt. Und das ist dem hiesigen Unternehmer mit Blick auf sein Lebenswerk und seine 47 oft langjährigen Mitarbeiter wichtig.

Der Name Hild-Löbbecke bleibt, und auch Uwe Kloss wirkt nach dem Zusammenschluss mit dem technischen Großhändler für Industriebedarf und Baubeschläge weiter an der Spitze des Betriebs. Zwar nicht mehr als Inhaber, aber als Geschäftsführer. „Ich bin jetzt gute 25 Jahre selbstständig“, sagt der 55-Jährige. In der Zeit habe er viele Firmen gesehen, die das Thema der Unternehmensnachfolge mutmaßlich zu spät angingen und dann nicht immer erfolgreich waren. Das wollte der Unternehmer, der zunächst Hild (damals in Duisburg) und 2008 Löbbecke in Kirchhellen übernahm, unbedingt anders handhaben. Zumal in seinem Fall keine Kinder für eine Nachfolge zur Verfügung stehen und er sich schon länger gut vorstellen kann, ab einem Alter von 60 kürzer zu treten.

Umsatz von 16,5 Millionen Euro

Auf das bislang Geleistete blickt Kloss mit Stolz. Am Standort an der Heinrich-Hertz-Straße werde ein Umsatz von 16,5 Millionen Euro erwirtschaftet in den Sparten Handel (etwa mit Werkzeug, Maschinen, Arbeitsschutz-Bedarf), Vermietung und Service. Auf letzteres habe man sich in Kirchhellen besonders spezialisiert. Repariert würden etwa Schweißgeräte, Greif- und Kettenzüge sowie andere elektronische Sachen. Typische Kunden seien Apparatebauer, Rohrleitungsbauer, Industrie - und Handwerksbetriebe. Nach Beispielen gefragt, nennt Kloss Duisburger Stahlwerke oder die Firma Borsig in Gladbeck.

Während also Hild-Löbbecke besondere Stärken in Service und Vermietung besitze, lägen die Schwerpunkte beim Familienunternehmen CA Brill auf Lager/Logistik und dem eigenen Online-Shop. So kommentiert auch Jens Brill, Geschäftsführer der CA Brill GmbH, die Übernahme der Hild-Löbbecke GmbH: „Insbesondere die hochspezialisierte Schweißtechnik mit verschiedensten Services und Dienstleistungen ist bemerkenswert und ergänzt unsere Aktivitäten geradezu optimal. Darüber hinaus können wir den Standort Bottrop hervorragend als Logistik-Drehkreuz für unsere Aktivitäten in dieser Region nutzen.“

Kloss ergänzt: „Brill sucht seit Jahren einen Zugang zum Ruhrgebiet. Deshalb ist für ihn der Standort hier auch so wichtig.“

Mitarbeiterstärke am Standort Kirchhellen bleibt erhalten

Die Mitarbeiterstärke in Kirchhellen ist auch nach dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen erhalten geblieben. Die Integration der operativen Tätigkeiten in die CA Brill IT- und Logistiklandschaft ist zwar geplant und soll auch Synergieeffekte mit sich bringen. Aber selbst wenn Lager und Logistik nicht mehr in Kirchhellen angesiedelt sein sollten, könnten die Mitarbeiter anderweitig am Standort eingesetzt werden, sagt Kloss.

Was ihm aktuell Sorgen macht: „Wir haben hier keine Glasfaserleitung liegen. Die brauchen wird aber, um den Standort vernünftig weiterzuentwickeln.“ Und zwar nicht nur aufgrund des nun anfallenden Datenaustausches mit Nordhorn. „Das ärgert mich, schließlich ist das hier ja ein Industriegebiet. Aber mit der Glasfaser hat man hundert Meter weiter, beim Autohaus Bellendorf, aufgehört.“ Und: „Wir sind ein Industrieland – Glasfaser ist kein Luxus.“ Kloss will nun Kontakt mit der Stadt knüpfen und hofft auf eine gewisse Förderung, um die Verlegung der benötigten Leitung nicht komplett aus eigener Tasche finanzieren zu müssen.