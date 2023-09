Die Polizei ermittelt nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Grafenmühle (Symbolbild).

Kriminalität Kirchhellen: Zigarettenautomat an der Grafenmühle gesprengt

Bottrop-Kirchhellen. An der Grafenmühle haben Unbekannte am frühen Morgen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Jetzt sucht die Polizei Zeugenhinweise.

Am frühen Donnerstag wurde die Polizei durch Passanten auf einen stark beschädigten Zigarettenautomaten an der Straße Zur Grafenmühle hingewiesen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat in der Nacht zu Donnerstag durch unbekannte Täter gesprengt.

Teile des Automaten lagen im nahen Umfeld. Eine Anwohnerin gab an, dass sie zwischen 4 und 4.30 Uhr einen lauten Knall gehört habe. Ob die Täter Beute gemacht haben ist unbekannt. Der Automat wurde durch die Polizei sichergestellt.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111.

