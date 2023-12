Kirchhellen: Motorradfahrer scheitert mit Überholmanöver

Bei einem Unfall in Bottrop-Kirchhellen ist eine Autofahrerin aus Dorsten leicht verletzt worden.

Bottrop-Kirchhellen. Bei der Kollision mit dem abbiegenden Wagen einer Dorstenerin kann ein Motorradfahrer aus Oberhausen sich übers Autodach abrollen. Hoher Schaden.

Eine Autofahrerin will abbiegen, ein Motorradfahrer will überholen: Da hat es in Bottrop-Kirchhellen auf dem Alten Postweg gekracht. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Das ist laut Polizei genau passiert: Eine 47-jährige Autofahrerin aus Dorsten wollte am Sonntag um 15.30 Uhr vom Alten Postweg aus nach links in die Heinrich-Grewer Straße abbiegen. Hinter ihr fuhren noch ein weiteres Auto und ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Oberhausen. Als die Fahrzeuge vor ihm abbremsten, setzte der Motorradfahrer zum Überholen an.

Motorradfahrer aus Oberhausen bleibt bei Unfall in Bottrop unverletzt

Dabei kollidierte er mit der linken Fahrzeugseite des Autos. Der Mann rollte sich über das Fahrzeugdach ab – er blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Autofahrerin musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

