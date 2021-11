Kirchhellen: Mopedfahrer (16) stürzt nach Bremsmanöver

Bei einem Unfall in Kirchhellen ist ein junger Mopedfahrer aus Dorsten leicht verletzt worden.

Kirchhellen. Bei einem Unfall in Kirchhellen hat sich ein Mopedfahrer aus Dorsten leicht verletzt. Er bremste, um eine Kollision zu verhindern - und stürzte.

Bei einem Unfall an der Kreuzung Bottroper Straße/Oberhofstraße/Alleestraße in Bottrop-Kirchhellen ist am Donnerstag ein Mopedfahrer (16) aus Dorsten leicht verletzt worden.

Der 16-Jährige war laut Polizei gegen 14 Uhr mit seinem Kleinkraftrad/Motorrad auf der Bottroper Straße unterwegs und wollte von dort nach rechts auf die Oberhofstraße abbiegen. Dabei musste er stark abbremsen, weil in diesem Moment auch eine Autofahrerin (54) aus Duisburg von einem Parkplatz auf die Straße fuhr.

Einen Zusammenstoß hat es nicht gegeben, allerdings stürzte der 16-Jährige und wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

