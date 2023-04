Kirchhellen: Maifest feiert Premiere am Johann-Breuker-Platz

Bottrop. Das Kirchhellener Maifest feiert Premiere. Mit Live-Musik, Modenschauen, Tombola und abwechslungsreicher Unterhaltung. Das erwartet die Besucher.

Vom 12. bis zum 14. Mai findet in Bottrop das erste Kirchhellener Maifest statt. Die Werbegemeinschaft Kirchhellen lädt große und kleine Besucher ein, auf dem Johann-Breuker-Platz das abwechslungsreiche Programm zu genießen. Neben breiter kulinarischer Auswahl werden am gesamten Wochenende verschiedene Live-Musik-Acts auftreten.

Das Maifest bietet Programm am Freitag, 12. Mai, von 14 bis 23 Uhr, am Samstag, 13. Mai, von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag, 14. Mai, von 11.30 bis 20 Uhr und wird ausgerichtet von der Werbegemeinschaft Kirchhellen. Veranstalter Stephan Kückelmann hat das Maifest auch als Ersatz für die Feierabendmärkte ins Leben gerufen, die in dieser Saison in Kirchhellen nicht stattfinden werden.

Kirchhellener Maifest: Lokale Aussteller, Modenschauen und vieles mehr

Das Maifest im Dorfkern hält am ganzen Wochenende ein breites Programm bereit. Lokale Gastronimen servieren verschiedene Essen und Getränke. Am gesamten Wochenende werden verschiedene Bands und Solisten auf der Livebühne mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm auftreten.

Am Samstag um 14 Uhr findet außerdem eine große Modenschau auf einem erhöhten Laufsteg statt, bei der Geschäfte aus dem Dorf ihre neueste Mode präsentieren. Marita Müller von Andy´s young fashion und Susanne Breit von Schuhhaus Möller erklären, dass sie mit ihrer aktuellen Mode „auf den Sommerbeginn einstimmen“ wollen.

Für Autointeressierte bieten die Kirchhellener Autohäuser Bellendorf und Rottmann kostenlose Probefahrten an und präsentieren ihre neuesten Modelle.

Kinder werden sich beim Maifest nicht langweilen

Neben einer Hüpfburg und kostenlosem Kinderschminken halten die Veranstalter für jüngere Besucher verschiedene Programmpunkte in Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr und dem Movie Park bereit.

Am Freitag und Samstag können die Besucher am Johann-Breuker-Platz an der Tombola teilnehmen und mit etwas Glück Sachpreise, Shopping-Gutscheine, Eintrittskarten und vieles mehr gewinnen. Der Gewinn kann anschließend sofort in den Geschäften im Dorfkern abgeholt werden, die am Freitag und Samstag ihre Öffnungszeiten verlängern (Freitag bis 20 Uhr, Samstag bis 18 Uhr).

Für ein Los bezahlen die Besucher 2,50 Euro. Der Gesamtwert des Gewinns beträgt über 6500 Euro. „Bei 2000 Losen und 150 Preisen liegt die Gewinnchance für die Teilnehmer sehr hoch“, erklärt Veranstalter Julian Schäpertöns.

Wer teilnimmt, tut zudem noch etwas Gutes, denn Veranstalter Stephan Kückelmann erklärt: „Der gesamte Erlös der Tombola wird an das heilpädagogische Zentrum in Kirchhellen gespendet.“

