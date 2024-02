Ein Unfall auf der Bottroper Straße hat am Morgen lange Staus verursacht (Symbolbild).

Verkehr Kirchhellen: Lange Staus nach Auffahrunfall am Morgen

Bottrop-Kirchhellen Ein Auffahrunfall auf der Bottroper Straße hat am Morgen lange Staus zur Folge gehabt. Auch der Busverkehr kam aus dem Takt.

Ein Auffahrunfall auf der Bottroper Straße in Höhe des Gartencenters Fockenberg hat am Morgen lange Staus in beide Richtungen verursacht. Auch der Busverkehr kam aus dem Takt.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 57-jährige Bottroperin mit ihrem Auto auf der Bottroper Straße nach links in die Straße Glaserhüttenheide abbiegen wollen. Sie musste warten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein 85-jähriger Fahrer aus Kirchhellen hinter ihr fuhr auf den wartenden Wagen auf.

Bei der Kollision blieben nach Polizeiangaben beide Fahrer unverletzt. Zur Sicherheit und zur Abklärung wurde die 57-Jährige dennoch ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Deshalb kam es bis 9.10 Uhr zu Staus in beide Richtungen. Auch die Buslinien 267, SB16 und X42 fuhren sich dort Verspätungen ein.

