Veranstaltung Kirchhellen Karibisch: Dorfplatz verwandelt sich in Strand

Bottrop-Kirchhellen. Rum-Tasting, Beachvolleyball-Turnier, lateinamerikanische Live-Musik: Ein Festival bringt Karibik-Feeling nach Kirchhellen. Hier sind die Details

Urlaub zu Hause: Zum 4. Mal findet das Festival „Kirchhellen Karibisch“ statt. Am kommenden Wochenende, vom 16. bis zum 18. Juni, verwandelt sich der Johann-Breuker-Platz in einen Strand.

Um den warmen Sommertemperaturen zu trotzen, werden die Gäste an der Cocktailbar mit kühlen, kreativen Drinks versorgt, bei kleinem oder großem Hunger stehen exotische Essensstände bereit. „Zur Eröffnung wartet ein Rum-Tasting mit ausgefallenen Sorten der Karibik auf die Gäste“, kündigt Simon Stemmer vom Veranstalterteam an.

Kirchhellen Karibisch: 50 Tonnen Sand und jede Menge Liegestühle

Der Sandstrand mitten auf dem Veranstaltungsgelände vervollständigt das karibische Flair: „Bis zu 50 Tonnen Sand und jede Menge Liegestühle laden ein, sich in die Sonne zu legen und die Füße im Sand baumeln zu lassen“, so Stemmer. Unmittelbar am Strand steht die Livebühne, auf der mehrere lateinamerikanische und brasilianische Musikgruppen über das Wochenende verteilt für Unterhaltung sorgen. Neben Musik aus ihrer Heimat spielen die Musiker auch moderne Sommerhits – Tanzen im Sand ist natürlich erlaubt.

Die Kinder können Sandburgen bauen, sich als Piraten schminken lassen oder auf Schatzsuche begeben. Beim Beachvolleyballturnier am Samstag verwandelt sich der Strand ab 13 Uhr in einen Beachvolleyballplatz. Mit mehreren Teams kann jeder am Turnier teilnehmen. Anmeldung unter info@beach-festivals.de.

Eröffnung: 16. Juni, 16 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12.30 Uhr geöffnet, Live-Musik Freitag und Samstag ab 18 Uhr, am Sonntag ab 13.30 Uhr, Schatzsuche um 13 Uhr.

